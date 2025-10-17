鴻海布局儲能市場發表新品牌「富儲科能」 鄭州建首批量產基地
鉅亨網記者彭昱文 台北
鴻海 (2317-TW) 集團積極布局儲能領域，全新品牌「富儲科能」將正式亮相，首批量產基地已落地鄭州，佔地約 2 萬平方米，配備先進電池模組自動化產線，可相容工商業、源網側等多元應用場景，富科儲能也預計在 10 月 21 日為主題舉辦量產暨新品發表會。
作為集團「3+3+3」戰略核心產業板塊之一，富儲科能自誕生之初便聚焦「安全」核心，依託富士康全球領先的精密製造技術與垂直整合能力，構建了以上海研發中心、武漢試製中心、鄭州營運生產中心為製造基地的儲能產業閉環，實現「研發－製造－行銷－運維」全鏈路一體化。
同時，依託富士康的精密製造基因與車規級技術，建立從電池模組到系統、從研發到運維的全生命週期安全防護體系，產品可應用於科創園區、智慧製造、數據中心、軌道交通、零碳園區等場景，並已在多個園區實施項目。
富儲科能產品建構電芯層、Pack 級、電池簇級、系統級、智慧監控等五重安全防護體系，併並透過高自動化產線、先進雷射焊接工藝、AI 全流程把關等智慧製造加持，保障品質穩定，提供「安全＋長效」的全生命週期儲能解決方案。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇