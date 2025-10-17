search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


台股

鴻海布局儲能市場發表新品牌「富儲科能」 鄭州建首批量產基地

鉅亨網記者彭昱文 台北


鴻海 (2317-TW) 集團積極布局儲能領域，全新品牌「富儲科能」將正式亮相，首批量產基地已落地鄭州，佔地約 2 萬平方米，配備先進電池模組自動化產線，可相容工商業、源網側等多元應用場景，富科儲能也預計在 10 月 21 日為主題舉辦量產暨新品發表會。

cover image of news article
鴻海布局儲能市場發表新品牌「富儲科能」 鄭州建首批量產基地。(圖：富士康)

作為集團「3+3+3」戰略核心產業板塊之一，富儲科能自誕生之初便聚焦「安全」核心，依託富士康全球領先的精密製造技術與垂直整合能力，構建了以上海研發中心、武漢試製中心、鄭州營運生產中心為製造基地的儲能產業閉環，實現「研發－製造－行銷－運維」全鏈路一體化。


同時，依託富士康的精密製造基因與車規級技術，建立從電池模組到系統、從研發到運維的全生命週期安全防護體系，產品可應用於科創園區、智慧製造、數據中心、軌道交通、零碳園區等場景，並已在多個園區實施項目。

富儲科能產品建構電芯層、Pack 級、電池簇級、系統級、智慧監控等五重安全防護體系，併並透過高自動化產線、先進雷射焊接工藝、AI 全流程把關等智慧製造加持，保障品質穩定，提供「安全＋長效」的全生命週期儲能解決方案。

文章標籤

鴻海富士康儲能

相關行情

台股首頁我要存股
鴻海226.5+1.57%

鉅亨贏指標

了解更多

#偏強機會股

偏強
鴻海

65.63%

勝率

#指標剛突破

偏強
鴻海

65.63%

勝率

#波段上揚股

偏強
鴻海

65.63%

勝率

#背水一戰

偏強
鴻海

65.63%

勝率

#多頭均線上攻

偏強
鴻海

65.63%

勝率

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty