鴻海布局儲能市場發表新品牌「富儲科能」 鄭州建首批量產基地

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-10-17 14:20

鴻海 (2317-TW) 集團積極布局儲能領域，全新品牌「富儲科能」將正式亮相，首批量產基地已落地鄭州，佔地約 2 萬平方米，配備先進電池模組自動化產線，可相容工商業、源網側等多元應用場景，富科儲能也預計在 10 月 21 日為主題舉辦量產暨新品發表會。

作為集團「3+3+3」戰略核心產業板塊之一，富儲科能自誕生之初便聚焦「安全」核心，依託富士康全球領先的精密製造技術與垂直整合能力，構建了以上海研發中心、武漢試製中心、鄭州營運生產中心為製造基地的儲能產業閉環，實現「研發－製造－行銷－運維」全鏈路一體化。

同時，依託富士康的精密製造基因與車規級技術，建立從電池模組到系統、從研發到運維的全生命週期安全防護體系，產品可應用於科創園區、智慧製造、數據中心、軌道交通、零碳園區等場景，並已在多個園區實施項目。