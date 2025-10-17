10/19喜迎奢華郵輪首航基隆港 港務公司：擴大台灣郵輪市場蓬勃發展

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-10-17 18:41

台灣港務公司今 (17) 日宣布，本 (10) 月 19 日基隆港，將迎接世界第 2 大郵輪集團 - 皇家加勒比 (RCL-US) 集團，旗下最奢華的郵輪品牌 - 銀海郵輪銀月號 (Silver Moon) 首航，預計搭載 500 位，以歐美籍為主的旅客入境旅遊。港務公司行政副總經理高傳凱表示，該艘郵輪銀月號本次從東京一路往南經基隆前往新加坡，共計 15 晚行程，基礎房型每人約新台幣 30 萬元。

銀海郵輪銀月號將在10月19日首航入境基隆港。(圖:基隆港務分公司提供)

港務公司基隆分公司主秘林健明表示，銀月號是繼今 (2025) 年 3 月銀星號首航基隆港之後，短短半年內銀海郵輪再度派遣新船造訪基隆港的頂級奢華郵輪，也是今年截至目前為止，基隆港的第 18 艘首航郵輪，基隆分公司除將以拖船噴水歡迎外，也將由該公司派員登輪與船方互贈紀念牌，表示歡迎友好之意

高傳凱表示，疫情過後，預計今年基隆港的郵輪旅客人次，可望復甦至疫情前水準 (105.47 萬人次)，與疫情前相比，今年旅客也產生了正向的質變。

高傳凱以基隆為例，今年有 40 艘郵輪重複造訪基隆共 219 航次，有 20 艘郵輪為首航，比例高達 50%，創歷史新高，意味郵輪業者看好亞洲市場潛力，積極調整新船配置亞洲航線。

其次，以郵輪定位區分，疫情前靠泊基隆港的郵輪中，平價型郵輪佔 90.6%、高價型郵輪佔 2.7%、奢華型佔 5.7%、探險型郵輪僅佔 1%；今年則發生明顯變化，平價型郵輪占比預估下滑至 78.08%、高價型上升至 7.76%、奢華型上升至 12.79%，顯示基隆港郵輪愈趨多元化，且有更多高端階層旅客透過郵輪造訪台灣，市場朝更健全化的方向發展。