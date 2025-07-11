港務公司赴韓爭取郵輪來台 盼郵輪觀光朝「質量並重」邁進
鉅亨網記者黃皓宸 台北
為拓展台灣郵輪版圖，港務公司與交通部觀光署、航港局組成行銷國家隊赴韓國參加第 12 屆「濟州郵輪論壇」(7 月 10-12 日)，與地中海郵輪、三井海洋郵輪、日本 Japanet 旅遊及韓國樂天旅遊進行一對一會談，爭取業者增加郵輪來台、靠港數與延長停留天數，盼未來台灣港群郵輪觀光產業，朝「質量並重」的方向邁進，提升郵輪業者對台灣市場的黏著度。
港務公司業務副總經理張展榮表示，本次行銷國家隊成果豐碩，也分享台灣近年來推動郵輪碼頭擴建升級、優惠措施、港口鄰近地區景點的塑造、航線多元化的經驗，以及未來簡化通關流程、建置郵輪岸電設施等永續發展目標，期望能扮演亞洲郵輪市場成長的重要引擎。
地中海郵輪東京辦公室 / 日韓總裁 Oliviero Morelli 表示，未來將評估增加來台掛靠航次，並研議與東南亞旅行社合作，增加 Fly-Cruise 來台旅客，提升彈性與市場吸引力。
Japanet 旅遊寄港地觀光課長村田英祐也提及，2026 年將安排地中海榮耀號包船掛靠基隆 2 航次，並評估於出港時段再次安排大受好評的煙火秀。
樂天旅遊處長 Roy Jung 表示，近年韓國旅行社包船旅遊的風氣漸盛，未來除了現在較常掛靠的基隆港之外，可能逐步往南增加台中、安平、高雄、花蓮、澎湖各港擴散，
三井海洋郵輪總裁向井常吉對日前由港務公司安排的環台踩線團表示感謝，並已安排旗下「海洋富士」號於今、明年造訪基隆、台中、安平、高雄、花蓮、蘇澳、澎湖等地。未來會將台灣視為東亞航線具潛力且核心的據點，提供有別於以往的創新郵輪產品，供消費者選擇。
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