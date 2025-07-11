港務公司赴韓爭取郵輪來台 盼郵輪觀光朝「質量並重」邁進

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-07-11 17:19

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為拓展台灣郵輪版圖，港務公司與交通部觀光署、航港局組成行銷國家隊赴韓國參加第 12 屆「濟州郵輪論壇」(7 月 10-12 日)，與地中海郵輪、三井海洋郵輪、日本 Japanet 旅遊及韓國樂天旅遊進行一對一會談，爭取業者增加郵輪來台、靠港數與延長停留天數，盼未來台灣港群郵輪觀光產業，朝「質量並重」的方向邁進，提升郵輪業者對台灣市場的黏著度。

港務公司業務副總經理張展榮(右)。(圖:港務公司提供)

港務公司業務副總經理張展榮表示，本次行銷國家隊成果豐碩，也分享台灣近年來推動郵輪碼頭擴建升級、優惠措施、港口鄰近地區景點的塑造、航線多元化的經驗，以及未來簡化通關流程、建置郵輪岸電設施等永續發展目標，期望能扮演亞洲郵輪市場成長的重要引擎。

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地中海郵輪東京辦公室 / 日韓總裁 Oliviero Morelli 表示，未來將評估增加來台掛靠航次，並研議與東南亞旅行社合作，增加 Fly-Cruise 來台旅客，提升彈性與市場吸引力。

Japanet 旅遊寄港地觀光課長村田英祐也提及，2026 年將安排地中海榮耀號包船掛靠基隆 2 航次，並評估於出港時段再次安排大受好評的煙火秀。

樂天旅遊處長 Roy Jung 表示，近年韓國旅行社包船旅遊的風氣漸盛，未來除了現在較常掛靠的基隆港之外，可能逐步往南增加台中、安平、高雄、花蓮、澎湖各港擴散，