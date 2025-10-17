緯創旗下緯謙鏈結新創公司與製造業 推動AI產業升級轉型
鉅亨網記者劉玟妤 台北
緯創 (3231-TW) 旗下緯謙與經濟部中小及新創企業署、台北市電腦公會與 Startup Terrace 攜手合作，共同舉辦「智造加速，AI 共創新巔峰產業交流媒合會」，提供新創公司與製造產業鏈深度連結的機會，並展現 AI 如何加速製造業數位轉型。
緯謙指出，此次活動邀請 8 家在智慧製造與 AI 領域具代表性的新創公司，包含十論科技、艾利思科技、城智科技、智穎智能、達易智造、慧演智能、摩絡人工智慧、優智能，從 Agentic AI、製程優化、AI 影像辨識、供應鏈管理等面向，分享 AI 如何解決製造場域的痛點。
緯謙提到，活動除有技術分享及趨勢剖析外，也安排新創與製造業媒合對談，讓雙方針對實際場域需求進行交流。透過交流會，期待促成更多跨域合作機會，推動台灣 AI 生態系發展，並助力中小企業與新創實現產業創新。
緯謙總經理夏志豪表示，AI 已成為產業升級的關鍵驅動力，因此攜手生態系夥伴，積極推動 AI 與雲端應用落地，協助製造業更有韌性因應國際變局。而此次活動便是促進新創與製造業之間的對話與合作，進一步創造產業價值。
