緯創旗下緯謙鏈結新創公司與製造業 推動AI產業升級轉型

緯謙指出，此次活動邀請 8 家在智慧製造與 AI 領域具代表性的新創公司，包含十論科技、艾利思科技、城智科技、智穎智能、達易智造、慧演智能、摩絡人工智慧、優智能，從 Agentic AI、製程優化、AI 影像辨識、供應鏈管理等面向，分享 AI 如何解決製造場域的痛點。

緯謙提到，活動除有技術分享及趨勢剖析外，也安排新創與製造業媒合對談，讓雙方針對實際場域需求進行交流。透過交流會，期待促成更多跨域合作機會，推動台灣 AI 生態系發展，並助力中小企業與新創實現產業創新。

緯謙總經理夏志豪表示，AI 已成為產業升級的關鍵驅動力，因此攜手生態系夥伴，積極推動 AI 與雲端應用落地，協助製造業更有韌性因應國際變局。而此次活動便是促進新創與製造業之間的對話與合作，進一步創造產業價值。