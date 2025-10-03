鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-10-03 19:50

港務公司邀公主遊輪團隊來訪考察，打造台灣成為東北亞郵輪重要據點。(圖:港務公司)

港務公司表示，為推動台灣郵輪觀光，於今年邁阿密國際郵輪展期間與觀光署共同積極行銷台灣郵輪港口，期間獲悉公主遊輪將於 2027 年新增藍寶石公主號部署於亞洲市場。港務公司總經理王錦榮已於今 (2025) 年 5 月及 8 月兩度率團前往東京拜會公主遊輪日本團隊，誠摯邀請其來台踩線考察。

隨著船隊擴張，對多元掛靠港口的需求勢必增加，本次行程也讓公主遊輪團隊實地評估基隆、高雄、台中、澎湖及臺南等港口設施與接待能量，並加深對周邊觀光資源的了解，為未來將更多台灣港口納入航線規劃奠定基礎。

港務公司表示，公主遊輪長期深耕亞洲市場，目前旗下鑽石公主號以日本為母港經營，未來將持續規劃更多元的東北亞航程；隨著藍寶石公主號於 2027 年回歸亞洲船隊，未來航程將更加多元。

港務公司表示，過往公主遊輪自日本出發多以基隆港為主要掛靠港，但台灣港群其他港口同樣設施完善、具備國際競爭力，期盼藉由此次踩線，讓業者更深入認識各港口及周邊觀光資源，進而將更多台灣港口納入航線規劃。

王錦榮表示，本次踩線活動能順利推動，關鍵在於港務公司與觀光署的合作，共同整合港口與觀光資源，發揮跨部門行銷綜效，港務公司展現港口設施量能與專業接待服務。