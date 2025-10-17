鉅亨研報 2025-10-17 14:40

一、本周盤勢與下周展望

台積電2奈米量產啟動！美聯儲鴿派政策轉向，全球資本市場迎來新變局？【證投顧觀點】 (圖:shutterstock)

本周盤勢分析

本週台股呈現高位震盪周預期可能會受美股影響而大跌超過一千點但最後呈現開低走高只收跌 300 多點然了隔天卻呈現開高走低的盤勢從高位一路下殺接近一千點但週三週四又轉為多頭上工，台積電在週四法說會之前是在創新高來到了 $1485 也同步帶領台股在週四盤中創下歷史新高 27,732 點其他權值股如鴻海在週四也是上漲接近 8%。

不過要注意的是目前美股的 vix 持續上升，下週的盤勢還是偏向高位震盪看待；強勢族群包含台積電概念股記憶體以及 ABf 特別是台積電的概念股我們在上週也有提到可以特別去做關注，包含像是預期會有良好營收表現的亞翔跟聖暉。

下周展望重點

PCB 展

全球 PCB 產業關注的年度盛會「第 26 屆台灣電路板產業國際展覽會 (TPCA Show 2025)」將於 10 月 22 日至 24 日於台北南港展覽館一館盛大舉辦。今年展會主題聚焦在ＡＩ上，近期股價比較強勢的 ABF 欣興景碩的都會參加，推薦可以持續關注，尤其是切入 GB 300 供應鏈的欣興。

設備概念股

近期台積電概念股股價表現非常強勢，主要由於二奈米以及擴廠的題材再加上表現亮眼的營收從營收的角度來看設備概念股當中的亞翔跟聖暉表現相當不錯，雖然今天受到台積電法說過後有點利多出境的味道而股價有拉回，但後續在基本面的支撐下，我們認為都可以持續做關注。

記憶體族群

二、總經與政策動向

中美貿易戰打真的還假的？

中美貿易戰從上週開始持續延燒期中美貿易戰在雙十連假後迅速升級為一場多戰線的全面經濟對抗，其脈絡始於戰略資源的威懾。中國首先宣布限制高階稀土出口，意圖打擊美國高科技與國防產業鏈，引發川普揚言課徵「100% 關稅」的激烈回應。緊接著，衝突迅速蔓延至全球貿易動脈，雙方於 10 月 14 日相互開徵港口費，將貨櫃與散裝航運變為武器，意圖重塑市場格局並增加對方物流成本，導致運價劇烈波動。戰火的最高潮體現在對彼此政治與經濟要害的精準打擊上。中國使出殺手鐧，凍結採購美國大豆，直接重創川普的核心票倉——農業州，迫使美國政府考慮巨額補貼。川普則威脅停購中國「食用油」作為報復，然而此舉實則可能自傷其能源產業，因美國高度依賴中國的廢棄食用油（UCO）作為生質柴油原料。

這一系列從稀土、航運到農產品的連環衝突，顯示雙方正利用各自優勢進行極限施壓，為月底可能登場的「川習會」累積談判籌碼，但過程中雖然對股價造成一釘程度的波動，例如上週四美股的大跌，但隨後在雙方發言趨於緩和的情況下，依舊不影響股市一片欣欣向榮。

Fed 鴿派轉向明確，降息與停止縮表成市場新焦點

一場顯著的鴿派政策轉向（Dovish Pivot）正在發生。 儘管核心通膨數據依然膠著，但 Fed 的政策天秤顯然已開始向「支撐就業與經濟」這一端傾斜。

首先，主席鮑爾週二的談話是關鍵的風向球。他罕見地在承認通膨頑固的同時，將重點放在「已現疲態的就業市場」，這為月底的降息行動提供了最直接的理由。更值得注意的是，他暗示可能在「未來幾個月」停止縮表（QT）。停止縮表的重要性不亞於降息，因為這代表 Fed 將停止從市場上抽回流動性，對於資產價格而言，這是一個極其強大的支撐訊號。其次，費城聯儲新任主席保爾森的「首秀」直接為市場提供了更明確的鴿派路徑圖。她支持年底前再降息兩碼的明確表態，不僅呼應了鮑爾的立場，更強化了市場對於 Fed 將採取一系列預防性降息的預期。市場的反應也印證了這一點。根據 CME FedWatch 工具，十月降息 25 個基點的機率已高達 97.3%，這意味著降息本身已非新聞，而是完全被市場所消化（priced-in）的預期。 現在，市場的焦點將轉向兩件事：第一，會後聲明中關於未來降息路徑的措辭；第二，鮑爾對於停止縮表的具體時間表。

在這種宏觀背景下，資產配置的邏輯變得非常清晰！

1. 黃金與貴金屬： 利率下降降低了持有非孳息資產（如黃金）的機會成本，而停止 QT 則可能削弱美元並引發對未來通膨的預期，這兩者都是黃金價格的完美催化劑。市場喊出 4300 美元的目標價，反映的正是這種對寬鬆貨幣環境的強烈預期風險性資產；降息與停止 QT 將為股市提供充裕的流動性，降低企業融資成本，有利於風險偏好回升。

2. 美元： 由於 Fed 的鴿派立場領先於其他主要央行，美元短期內將承受顯著的下行壓力。