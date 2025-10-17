鉅亨網編輯林羿君 綜合外電 2025-10-17 14:48

三星預計將在本月底全球政要集聚的 APEC 峰會上，展示其備受矚目的三摺智慧手機。

三星首款三摺機要來了！APEC搶先亮相 售價可能突破9萬台幣。(圖:shutterstock)

彭博引述消息人士報導，該三摺手機是三星首款雙鉸鏈設備，完全展開時可作為手機或更大的平板電腦。消息人士透露，該款新機將在 APEC 峰會期間的韓國尖端技術展上亮相。

對三星而言，慶州 APEC 活動將為這款產品提供全球聚光燈，以鞏固其工程先驅的聲譽。三星和華為一直引領可摺疊手機發展，華為去年在中國推出了全球首款三摺設備。現在，三星有機會將這種外形規格推向全球。

不過消息人士指出，新設備預計將在玻璃下展示，因此本月發表會的與會者可能無法觸摸它。這款三摺手機預計將於今年稍後全面上市。

根據市場傳聞，這款三摺手機將配備一塊 10 吋的 OLED 螢幕，可進行三段式哲疊，其電池也可能採用三段式設計。相機預計會有三個鏡頭 ，包括一個 2 億畫素的主鏡頭，以及超廣角和長焦鏡頭。

科技媒體 Android Headline 報導，三星的三摺手機會採用與華為的「Z 型」摺疊不同的機制，會「像書本一樣」向內摺疊。定價方面，推測可能高達驚人的 3000 美元。首發地傳聞除了南韓與中國外，還包括阿聯及美國。