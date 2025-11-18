鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-11-18 21:25

開業 4 年的純網銀，原本預期以創新挑戰市場，但尚未發揮鯰魚效應，反而快被沙丁魚 (傳統銀行) 擠死了。金管會今 (18) 日公布統計至 2025 年 9 月底，3 家純網銀合計累虧金額達 87 億元，寫下開業以來新高，當中又以樂天銀行增資壓力最大。銀行局官員以「新生兒需要更多照顧才能長大」來形容純網銀現階段的經營狀態，金管會對純網銀的關注程度高於一般商業銀行，在確保良好財務基礎前提下，會尊重業者按照自身步調發展業務。

3純網銀累虧87億元寫開業新高 金管會：新生兒需多照顧才會長大。(鉅亨網資料照)

關於 3 家純網銀增減資的情形，連線銀行於 2022 年 6 月減資 25 億元彌補虧損、並增資 75 億元，2025 年 6 月再增資 50 億元，資本額變更為 200 億元；將來銀行 2023 年 12 月減資 26.43 億元彌補虧損、同年增資 26.43 億元，實收資本額維持 100 億元不變。

‌



至於用戶數方面，根據統計，截至 2025 年 9 月底，連線銀行以約 222 萬戶居冠，將來銀行 50.39 萬戶、樂天銀行 30.37 萬戶。

在存放款方面，3 家純網銀均顯著提升，連線銀行 824 億元 (季增 60 億元)、714 億元 (季增 50 億元)；將來銀行 533 億元 (季增 71 億元)、310 億元 (季增 37 億元)；樂天銀行 434 億元 (季增 32 億元)、217 億元 (季增 10 億元)，顯見業務規模確實快速擴張。

然而，3 家純網銀今年前三季合計累虧 87 億元，為開業以來的新高，並較去年同期 70 億元增加。截至 9 月底，連線銀行累虧 40 億元，將來銀行累虧 20 億元，樂天銀行累虧 27 億元，由於樂天自開業以來從未減增資，導致累虧一路攀高。

根據銀行法規定，純網銀累虧只要超過資本額 3 分之 1 就要增資，國票金控董事長魏啟林先前表示，雖未達到門檻，但將會提前規劃增資作業。銀行局官員透露，已有多次與樂天銀溝通了解，公司確實有意願提前增資，但目前尚未啟動作業。

銀行局官員表示，部分純網銀在放款上採取較保守策略，金管會也已多次請各業者報告業務發展方向並評估是否需要協助。不過，純網銀有自己營運節奏與策略，金管會予以尊重，但財務健全仍是最重要的要求，尤其淨值與資本是金融業抵禦風險的最後防線。主管機關會確保純網銀維持良好財務基礎，在此前提下讓業者按照自身步調發展業務。

金管會會持續鼓勵純網銀發展創新服務，也會保持與業者的密切溝通；若業者在推動新業務時需要法規調整，只要提出需求，金管會都會立即研議並迅速處理。以國際經驗來看，純網銀普遍需 5 至 6 年才能損益兩平，目前業者也正努力改善財務體質、提升績效，因此仍需要給予一定時間，才能展現規模經濟效益。