2025-10-17

台股創高回檔是風險還是機會？巴菲特指標告訴你答案 (圖:shutterstock)

巴菲特安全邊際選股是？概念與市場應用

2025 年 10 月 13 日，台股經歷了一場震撼性修正，盤中一度重挫逾 830 點。市場恐慌情緒瀰漫，不論好壞，許多股票都被非理性拋售。然而，股神巴菲特的教誨此時更顯珍貴：「在別人貪婪時恐懼，在別人恐懼時貪婪。」面對崩跌，我們應當利用巴菲特「安全邊際」的核心概念，鎖定那些財務結構強健、獲利能力頂尖，卻因為大盤連累而被錯殺的公司。這正是將選股標準量化，在市場最低迷時找到「打折精品」的最佳機會。

巴菲特安全邊際（Margin of Safety）的概念源於他的老師班傑明・葛拉漢，其核心思想是：當股票的市價遠低於其內在價值時買入，以確保在判斷錯誤時仍能有緩衝空間。簡單來說，就是買入價格必須留有足夠大的折扣。

當台股出現系統性暴跌時，許多公司的市價會暫時性地偏離其內在價值，使安全邊際突然擴大。我們的目標，就是利用這次恐慌，以最優惠的價格買到內在價值最高的公司。

ROE 與 P/E 概念及應用：定義「好公司」與「抄底價」

在崩跌行情中，我們必須堅守原則：只買頂級的精品，而且價格必須超級優惠。

1. 堅守「好公司」底線：股東權益報酬率 (ROE)

暴跌考驗的是公司體質。真正的好公司，其獲利能力（ROE）不會因為大盤一天下跌 400 點而改變。

ROE = 公司淨利​/ 股東權益

我們的底線： 長期且穩定維持 ROE 在 15% 以上。只有能持續為股東創造高回報的公司，才能撐過系統性風險。

2. 瞄準「抄底價格」：本益比 (P/E)

股價暴跌使 P/E 的分子（股價）大幅縮水，這時本益比下降。這是擴大安全邊際最直接有效的時刻。

本益比 (P/E)= 股價​/ 每股盈餘 (EPS)

危機入市策略： 我們應鎖定 ROE 依然優秀，但 P/E 因為恐慌性拋售被壓低到極具吸引力的公司。

安全邊際選股的挑戰：如何量化構建有效的選股清單

當市場劇烈波動時，情緒常常凌駕理性。若想實踐巴菲特「好公司、好價格」價值投資原則，重點不只是選對股票，而是建立一套客觀、具紀律的篩選機制，協助我們在雜訊中找到真正被低估的優質企業。以下是四個量化條件，幫助投資人冷靜判斷「跌出好價格」的股票：

近四季 ROE > 15%：代表企業具備優異獲利效率，基本面穩健，不易受短期景氣影響。 稅後淨利率 > 10%：確保公司高獲利來自本業經營，而非一次性或非經常性收入。 本益比（P/E） 13：從傳統的 15 倍下修，進一步鎖定恐慌中出現的超跌好價位。 冷靜執行，不受雜訊干擾：將上述條件視為紀律依據，有助克服投資時的主觀情緒與市場雜訊。

這些條件不只是數字，也幫助你在市場低迷時做出理性決策的工具。