鉅亨網新聞中心 2025-10-17 11:22

全球最大的美元穩定幣發行商泰達（Tether）近日傳出正尋求高達 5000 億美元的融資估值，目標躋身全球最具價值未上市企業行列，規模超越人工智慧領導者 OpenAI 與科技巨頭字節跳動，引發資本市場的廣泛討論。

5000億天價估值！USDT發行商泰達憑什麼超越OpenAI和字節跳動。(圖:shutterstock)

此天價估值主要建基於泰達驚人的「利差」獲利模式。隨著全球利率上升，泰達將其發行 USDT 所收取的美元儲備，大量投資於美國國債等高流動性、低風險資產。據報導，泰達 2024 年預計實現的利潤高達約 134 億美元，主要收入即來自這些公債的利息收益。

泰達的 USDT 在全球加密生態中扮演「數位美元」的角色，具有不可撼動的市場主導地位。截至近期，USDT 市值約佔所有美元穩定幣的 59%，流動規模已達約 1720 億美元。

在資產結構方面，泰達宣稱其儲備資產以高流動性的美國國債為主，並持有超過 54 億美元的超額儲備作為緩衝。公司定期透過獨立會計師出具鑑證報告，儲備透明度與品質已較歷史時期顯著提升。

然而，分析師對此 5000 億美元的估值抱持審慎態度。主要爭議點在於泰達的獲利高度依賴宏觀利率環境：一旦全球利率回落，其主要利息收入將大幅縮水，獲利能力面臨週期性風險。

更大的不確定性來自全球監管層面的收緊。各主要經濟體（如美國、歐盟的 MiCA 法規）正積極立法監管穩定幣，泰達作為離岸主體，必須跨越嚴格的合規門檻。過去泰達曾因資訊披露問題受到監管處罰，其合規紀錄仍是投資者心中的一大隱憂。