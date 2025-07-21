鉅亨網編譯陳韋廷 2025-07-21 13:40

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擁有逾 4 億用戶、全球第 18 大美債持有者的全球最大穩定幣發行商 Tether 執行長 Paolo Ardoino 上周四 (17 日) 在 X 平台上宣布，該公司發行的 USDT 市值首次突破 1600 億美元(約 4.75 兆台幣)，並稱此為「令人震撼的新里程碑」。這一數字較兩個月前剛突破的 1500 億美元門檻再創新高，其加速成長態勢令整個金融界側目。

美元霸權新武器！全球最大穩定幣USDT市值飆至4.75兆 Tether成世界第18大美債持有者（圖：Shutterstock）

根據區塊鏈媒體《W3C DAO》報導，從阿根廷街頭商店到越南跨境貿易商，再到非洲的遠距工作者，越來越多的人開始使用這種「數位美元」進行日常交易和儲蓄。

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USDT 已不僅是加密貨幣市場的交易媒介，更成為發展中國家民眾對抗本國貨幣貶值、取得美元資產的重要工具，悄然滲透到全球經濟的微血管中。目前，USDT 已佔據穩定幣市場 70% 以上的份額，成為連結傳統金融與加密世界的核心橋樑。

回顧 USDT 的崛起，這款誕生於 2014 年的穩定幣最初名為 Realcoin，後更名為 Tether，是一種與美元價值近乎 1:1 掛鉤的加密貨幣。最初基於比特幣的 Omni Layer 協議發行，USDT 經歷了艱難的起步階段，2015 年與 Bitfinex 交易所的策略合作為其帶來關鍵流通管道，但早期發展並不順利，2017 年市場流通量僅約 4 億美元，質疑聲不絕於耳。

2019 年，紐約總檢察長辦公室指控 Tether 挪用儲備金掩蓋 Bitfinex 交易所 8.5 億美元虧損，雖最終以 1850 萬美元和解並承諾定期披露儲備組成，但信任危機一度籠罩。

隨著區塊鏈技術普及和全球數位支付需求激增，USDT 迎來爆發性成長。2020 年成為關鍵轉折點，其月鏈上轉帳量從 14.8 億美元飆升至 1.1 兆美元，增幅高達 7400%，用戶數量呈幾何級成長，自 2020 年以來，活躍用戶從 280 萬暴增至 4.5 億，成長超過 160 倍。如今，Tether 每季新增 3500 萬個錢包，主要來自新興市場，其穩定機制已經歷嚴峻考驗。

在全球滲透方面，USDT 已成為新興市場的「金融生命線」。Ardoino 說：「對新興市場數十億人而言，USDT 已成為真正的數位美元。」

數據顯示，全球使用 USDT 的人數已突破 4 億大關。在阿根廷、奈及利亞、越南等國家，USDT 正成為一般民眾應對本幣貶值的金融避風港，亞洲地區對 USDT 的接受度尤其突出，佔全球交易量的約 45%，拉丁美洲約 30% 至 40%，非洲約 10%-15%。在跨境貿易、海外匯款和小額支付領域，USDT 憑藉低成本、高效率的優勢迅速取代傳統金融管道，例如在韓國東大門市場，約 10% 的交易已透過穩定幣完成，其中 USDT 占主導地位。

支撐這龐大系統的區塊鏈基礎設施正在經歷重大變革。根據 DefiLlama 數據，基於 Tron 鏈的 USDT 發行量已達到約 810 億美元，超越以太坊的 650 億美元，成為最主要的流通網路。Tron 網路交易費用低廉、結算速度快的特點，使其特別適合小額高頻交易場景。

Tether 近期宣布自 9 月 1 日起停止在 Omni Layer、Bitcoin Cash SLP 等五個傳統區塊鏈上贖回 USDT，將資源集中在更具擴展性的平台上。

儲備結構方面，現金及現金等價物 (主要是短期美國國債) 佔 81.5%，比特幣佔 5.1%，其他資產佔 13.4%。截至今年第二季，Tether 持有的美債總額超過 1270 億美元，使其成為全球第 18 大美債持有者，如此龐大的資產配置帶來驚人收益，今年首季營業利潤超過 10 億美元，去年全年利潤高達 130 億美元。

然而，USDT 面臨多方挑戰，市佔率已從今年初的 70% 左右下降至約 60%，競爭對手 USDC、BUSD 等正在搶食市場，主要風險點包括脫錨風險、監管高壓、技術漏洞和信任危機。

Tether 的因應策略則聚焦於技術創新和應用拓展，包括推動多鏈部署和跨鏈互通性技術。

不過，監管環境發生重大變化。美國眾議院上周四 (17 日) 通過《GENIUS 法案》，建立聯邦穩定幣監管框架，要求穩定幣發行方需持牌運營且必須 100% 儲備高流動性資產。香港也在今年 5 月通過《穩定幣條例》，這些政策變化將重塑產業格局，對 Tether 構成合規挑戰。

面對新監管環境，Ardoino 宣布打算將 USDT 供應量增加十倍至 1.6 兆美元，以「鞏固美元的全球主導地位」。