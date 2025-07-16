鉅亨網編譯陳韋廷 2025-07-16 16:00

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美國國會周二 (15 日) 審議三項關鍵加密貨幣立法，其中攸關穩定幣的《GENIUS 法案》引發各界高度關注，該法案將穩定幣納入美國國家戰略框架的意圖明顯，但專家直指穩定幣難為美元霸權延壽。

從泰達幣到《GENIUS法案》！宋鴻兵：穩定幣難為美元霸權延壽（圖：Shutterstock）

世界金融歷史學者、《貨幣戰爭》系列叢書作者宋鴻兵近日表示，2014 年加密貨幣交易平台 Bitfinex 組成的泰達公司發行了跟美元 1:1 錨定的「泰達幣」，被視為最早的穩定幣。近十年來，穩定幣在美國一直處於「野蠻生長」狀態，既未獲明確官方認可，也未被納入日常交易體系。

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宋鴻兵告訴《環球日報》說：「華爾街擁有銀行體系的超級壟斷權，而幣圈玩家試圖爭奪貨幣發行權，這直接觸動了華爾街的核心利益。」

他指出，2024 年之前，穩定幣幾乎無法進入美國的日常交易場景，無論是購買生活物資還是參與主流金融投資，例如買賣美債，都因華爾街的抵制而難以實現。

這種僵局在川普二次入主白宮後發生顯著變化。宋鴻兵分析指出，去年 5 月競選期間，川普宣布接受比特幣、以太幣等加密貨幣作為政治捐款，並承諾上台後將比特幣列為美國戰略儲備資產。當選後，川普更頻繁敦促議員推動穩定幣立法，試圖將美國打造成「加密貨幣之都」。

宋鴻兵說： 「從時間線看，穩定幣成為國家戰略與川普大選獲勝直接相關。但若認為這是美國佈局的重大戰略轉折，則可能言過其實——畢竟傳統金融勢力仍佔據主導地位。」

對於穩定幣的全球作用，宋鴻兵認為其核心價值體現在三大領域，首先是跨境支付，傳統跨境支付需透過銀行體系層層清算，流程複雜、成本高昂，如非洲商戶跨境匯款需時兩星期且成本佔比達 6%，而穩定幣基於區塊鏈的點對點網路可直接完成交易，時間縮短至秒級，成本降至 2% 以下。

第二是服務金融空白地區。在非洲等缺乏銀行分行但手機普及率高的區域，民眾可透過數位錢包接收境外匯款並兌換當地貨幣，獲得基礎金融服務。

不過，宋鴻兵強調，穩定幣對金融體系健全的國家吸引力有限。「這些國家的通膨率低、銀行服務完善，穩定幣除了跨境支付外並無顯著優勢。」

針對美國財長貝森特提出的「《GENIUS 法案》將提振美債需求、鞏固美元霸權」的觀點，宋鴻兵則提出了不同見解。他指出，穩定幣要求 100% 儲備高流動性資產，尤其是 93 天內到期的美債，表面看會增加美債需求，但實際上這種「一對一」的儲備模式並未創造新需求。

宋鴻兵說：「穩定幣本質是將銀行帳戶搬到區塊鏈上，每發行 1 枚穩定幣就需鎖定 1 美元銀行存款，相當於從銀行體系抽離流動性，會對傳統銀行造成縮表壓力。」

宋鴻兵還引述國際清算銀行的報告指出，這種「零和博弈」可能引發對銀行體系擠兌風險的擔憂。

展望未來，宋鴻兵認為穩定幣將成為中美博弈的新領域。「全球金融市場的傳統份額已基本固化，美國正將目光投向南美、非洲等金融欠發達地區和高通膨國家——這些『增量市場』是美元擴張的關鍵。」