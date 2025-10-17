鉅亨網編譯陳韋廷 2025-10-17 12:30

中國國家發改委、國家能源局、工業及資訊化部等六部門近日聯合印發《電動車充電設施服務能力「三年倍增」行動方案（2025—2027 年）》（下稱《方案》），明確透過健全網絡、提昇效能、優化服務等舉措，推動充電服務能力三年翻倍，為新能源汽車提供支撐。

3億千瓦公共充電容量！中國將加速建設電動車充電設施 目標三年翻倍成長至2800萬個樁（圖：Shutterstock）

《方案》提出，到 2027 年底，中國將建造 2800 萬個充電設施，提供逾 3 億千瓦公共充電容量，滿足 8000 萬輛電動車充電需求。這一目標的設定，與當前新能源汽車業的快速發展密不可分。

根據公共安全部數據，截至 2025 年 6 月底，中國新能源汽車保有量達 3689 萬輛，佔汽車總量 10.27%，其中純電動車 2553.9 萬輛。

中國汽車工業協會數據顯示，今年前三季新能源汽車銷量年增 34.9% 至 1122.8 萬輛，市場滲透率攀升至 46.1%。儘管中國已建成全球最大充電網路 (截至 8 月底充電設施總量 1734.8 萬台、換電​​站 4946 座)，但面對持續增長的電動車需求，充電設施「量」「質」「效」的全面提升迫在眉睫。

《方案》聚焦四大核心任務，推動充電產業從「規模擴張」轉型為「高效能集約」。一，強化車網互動創新。作為新能源汽車與新型電力系統整合的關鍵，《方案》要求擴大車網互動試點，完善充換電場站放電價格機制，推動參與電力市場交易。到 2027 年底，新增雙向充放電 (V2G) 設施超 5000 個，反向放電量超 2000 萬千瓦時。

業界專家張翔分析指出，此舉可利用電動車儲能特性，低谷充電、高峰放電，既降低用戶成本，又助力電網調峰，實現「車—樁—網」協同共贏。

第二大核心任務是補齊農村充電弱點。針對城鄉充電設施不均問題，《方案》明確，2027 年底前在未建公共充電站的鄉鎮新增 1.4 萬個直流充電槍，其他地區則依需求擴展，實現農村公共充電設施全覆蓋。

三，優化設施功能結構。目前公共充電設施平均功率僅 45.5 千瓦，難以滿足高速、城市熱點等快速補能需求。《方案》提出在重點城市、高速服務區加速高功率充電佈局，城市新增 160 萬個直流充電槍，高速服務區新建改建 4 萬個 60 千瓦以上「超快結合」充電槍，高寒高海拔地區外確保全覆蓋。

四，提升居住區充電服務。針對新建社區，《方案》要求固定車位「應裝盡裝」，既有小區則結合老舊改造、完整社區建設增設充電設施。同時推廣「統建統服」模式，由業者統一規劃、建造、維運，至 2027 年底打造 1000 個試點小區，解決私人樁「建管難」問題。

產業鏈層面，華泰證券研報指出，快充滲透將推動充電樁從交流向直流、從小功率向高功率升級，高功率直流樁及相關產業鏈需求增速或顯著高於行業，迎來業績增量。

中國國家能源局相關負責人表示，各部門將協同落實《方案》，透過三年努力建構高品質充電網絡，協助「雙碳」目標實現。