鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-12-24 10:36

自統一集團入主後，Yahoo 購物持續深化與 OPENPOINT 點數生態圈合作，繼 5 月開放會員綁定與點數折抵後，Yahoo 購物回饋機制將於 2026 年 1 月 1 日起升級上線，從「折抵」走向「累點」。

Yahoo 購物中心說明，消費者於平台完成 uniopen 會員帳號綁定後，明年起消費即可享 0.33% OPENPOINT 回饋，能跨通路、跨品牌靈活運用點數至統一集團旗下的超商、量販與多元的生活通路，進一步擴大折抵彈性。

Yahoo 購物說明，持續深化與統一集團 uniopen 會員生活圈合作，從商品導入、通路資源到會員權益共享全面布局，據平台觀察，除既有「購衷心」VVIP 制度穩固高黏著會員外，自 5 月開放會員綁定並導入 OPENPOINT 折抵以來，綁定會員中有超過 60% 實際產生消費行為，其中逾 40% 於結帳時使用點數折抵，整體客單價也高於全站約 30%。

Yahoo 購物進一步觀察發現，實際消費的綁定會員中，購衷心會員占比達 50%，帶動平台高單價商品與票券類交易成長，顯示點數逐步影響會員消費決策，並推動平台交易成長。

在消費端持續深化點數生態的同時，Yahoo 拍賣也同步強化賣家經營環境，推出「新賣家入厝大吉」專屬方案，讓全新賣家可享免成交手續費 3 個月，協助賣家在起步階段有效降低經營成本，並提出相關措施協助新賣家快速圈粉。