鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-08-01 18:20

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任天堂周五 (1 日) 宣布，由於全新主機 Switch 2 的強勁表現，公司季度營收年率飆升逾一倍。

Switch 2引爆銷量狂潮 助任天堂營收翻倍 但挑戰仍存(圖:shutterstock)

這款「超級瑪利歐」遊戲製造商的新裝置，自 6 月初推出便成為全球銷售最快的遊戲機，其累積的壓抑需求在全球範圍內引發了粉絲的巨大熱情。發售前預購即告售罄，門市也紛紛舉辦午夜首賣活動。

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Switch 2 於 6 月 5 日發售。它在上市前四天內便創下了銷售 350 萬台的業界紀錄，而截至 6 月底，該數字已增至 580 萬台。到其上市的第 7 周結束時，總銷量已突破 600 萬台。

這款混合式主機，既可手持也可連接電視，擁有比前代更大的螢幕和更強的處理能力，美國定價為 449.99 美元。其熱銷推動任天堂在四至 6 月間的銷售額猛增 132% 至 5720 億日元（約 38 億美元）。

儘管淨利潤年率增長 19%，但營運利潤則基本與去年同期持平，為 569 億日元。公司為推廣新產品及其主要遊戲《瑪利歐賽車世界》（其銷量已逾 500 萬套）大幅增加了廣告支出。

雖然推出初期表現亮眼，任天堂仍維持其截至 2026 年 3 月的 Switch 2 銷量目標為 1500 萬台不變。然而，分析師普遍認為這是一數字過於保守，並預計公司很可能超額完成，畢竟 Switch 2 已售出該目標的 40%。遊戲產業顧問 Serkan Toto 指出，任天堂面臨的挑戰將是如何持續為新系統提供熱門遊戲。雖然今年稍晚將有《寶可夢》、《銀河戰士》和《星之卡比》系列新作問世，而《寶可夢傳說：Z-A》也預計於 10 月 16 日獨家發售，但一些粉絲已開始要求更多遊戲。

此外，美國新關稅措施可能影響主機產品線的獲利能力。雖然任天堂表示，目前新關稅對其本財年盈利預期沒有顯著影響，但分析師警告，一旦 20% 的關稅生效，硬體部門可能陷入營運虧損，未來甚至有提高 Switch 2 價格的可能性。

不過，分析機構晨星認為，任天堂長期來看將透過擴大遊戲受眾來彌補損失。預計延期至 2026 年 5 月發售的《俠盜獵車手 VI》（GTA6）對任天堂而言也是一大利好，因為它將不會搶走 Switch 2 的市場焦點。