雀巢宣布全球裁員1.6萬人 新任CEO強調加速轉型並提高節支目標

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-10-16 18:40

全球最大包裝食品集團、瑞士總部設在瑞士的雀巢公司 (Nestlé) 周四 (16 日) 宣布，為有效降低營運成本並刺激銷售增長，計畫在未來兩年內在全球範圍內裁減約 16000 個職位。這一大規模裁員行動約占雀巢全球 27.7 萬名員工總數的近 6%。

雀巢宣布全球裁員1.6萬人 新任CEO加速轉型並提高節支目標(圖:shutterstock)

具體的裁員細節包括 12000 名白領專業人士，以及 4000 名製造及供應鏈部門的員工。

此次裁員是由上任不久的新任執行長 Philipp Navratil 加速推動的前任成本節省計畫。Navratil 於上月接替了前任執行長 Laurent Freixe，Freixe 因未披露與直屬下屬的戀愛關係而遭到解職。隨後，董事會主席 Paul Bulcke 也提前卸任，導致公司面臨穩定領導層和提升增長的雙重壓力。

Navratil 強調了變革的迫切性：「世界在改變，雀巢也必須加快變革步伐。」他表示，這將涉及「做出艱難但必要的決定」，來減少員工人數。新的戰略核心是以銷量帶動增長，並承諾將更積極地進行大規模投資和創新。

裁員消息發布的背景是雀巢在近期業績上面臨挑戰。財報顯示，公司在 2025 年前 9 個月的銷售額為 659 億瑞士法郎，較去年同期下降了 1.9%。雀巢解釋，這主要歸因於負面外匯影響達 5.4%。

然而，若從有機增長來看，銷售額則增長了 3.3%，其中新興市場擴張了 5.2%，已開發市場增長了 2.1%。特別是咖啡和糖果業務，在應對咖啡和可可成本上升的情況下，引領了銷售增長。

為進一步釋放現金流，Navratil 將成本節約目標從原來的 25 億瑞士法郎大幅上調至 30 億瑞士法郎，預計在 2027 年底實現。