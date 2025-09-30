澳洲央行維持利率不變 房價連八月上漲引關注
鉅亨網編譯王貞懿
澳洲央行 9 月 30 日決議維持現金利率 3.6% 不變，這是繼 8 月降息後的最新決策。儘管今年已三度降息，從年初的 4.35% 降至當前水準，但 8 月通膨率回升至 3%，加上房價連續八個月上漲，使市場對進一步降息預期降溫。
澳洲財長 Jim Chalmers 回應稱，利率維持不變「並非數百萬澳洲房貸家庭所希望的結果」，但市場與經濟學家普遍預期這項決定。他強調，過去 6 個月的三次降息已為房貸家庭帶來顯著緩解，70 萬澳元貸款的家庭每月可節省約 330 澳元。
通膨回升影響降息預期
上周公布的消費者物價指數 (CPI) 顯示，8 月份通膨率躍升至 3%。澳洲央行總裁 Michele Bullock 在會後記者會表示，「市場服務和住房通膨略高於我們的預期，所以我們對此稍微謹慎一些。」
Bullock 的評論使得金融市場對 11 月降息的機率從約 50% 下跌至約 35%。澳洲國民銀行現已改變立場，預計澳洲央行在 2026 年之前不會再調整現金利率。
房價連續八月上漲
最新數據證實，8 月份是房價連續第 8 個月上漲，澳洲房價上漲 0.5% 創下新高，目前房屋中位價為 83.5 萬澳元。
房地產研究機構 Corelogic 研究主管 Tim Lawless 指出，自今年 2 月首次降息以來，全澳房價已累計上漲 4.7%。房源供應緊缺也推升價格，9 月待售房源較去年同期下降 14.7%。
澳洲維持利率不變決議宣布後，ASX200 指數小幅下跌 2.6 點至 8860.20 點，澳元兌人民幣小幅上漲 0.5% 至 4.708 左右。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 澳洲智庫報告：川普政策重創美國在東南亞影響力 中國趁勢崛起
- 澳洲房價連漲8個月創新高 均價衝上83.5萬澳元
- 澳洲央行今年第三度降息 利率觸及2023年以來最低
- 黃金將迎超級行情？ 專家：除Fed降息預期 這兩大資產也助推金價
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇