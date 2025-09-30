澳洲央行維持利率不變 房價連八月上漲引關注

鉅亨網編譯王貞懿 2025-09-30 22:49

澳洲央行 9 月 30 日決議維持現金利率 3.6% 不變，這是繼 8 月降息後的最新決策。儘管今年已三度降息，從年初的 4.35% 降至當前水準，但 8 月通膨率回升至 3%，加上房價連續八個月上漲，使市場對進一步降息預期降溫。

澳洲央行維持現金利率3.6%不變。(圖:Reuters/TPG)

澳洲財長 Jim Chalmers 回應稱，利率維持不變「並非數百萬澳洲房貸家庭所希望的結果」，但市場與經濟學家普遍預期這項決定。他強調，過去 6 個月的三次降息已為房貸家庭帶來顯著緩解，70 萬澳元貸款的家庭每月可節省約 330 澳元。

通膨回升影響降息預期

上周公布的消費者物價指數 (CPI) 顯示，8 月份通膨率躍升至 3%。澳洲央行總裁 Michele Bullock 在會後記者會表示，「市場服務和住房通膨略高於我們的預期，所以我們對此稍微謹慎一些。」

Bullock 的評論使得金融市場對 11 月降息的機率從約 50% 下跌至約 35%。澳洲國民銀行現已改變立場，預計澳洲央行在 2026 年之前不會再調整現金利率。

房價連續八月上漲

最新數據證實，8 月份是房價連續第 8 個月上漲，澳洲房價上漲 0.5% 創下新高，目前房屋中位價為 83.5 萬澳元。

房地產研究機構 Corelogic 研究主管 Tim Lawless 指出，自今年 2 月首次降息以來，全澳房價已累計上漲 4.7%。房源供應緊缺也推升價格，9 月待售房源較去年同期下降 14.7%。