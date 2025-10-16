鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-10-16 10:49

‌



環球晶 (6488-TW) 今 (16) 日在義大利諾瓦拉 (Novara) 舉行全新 12 吋半導體晶圓製造廠 FAB300 的開幕典禮，該廠設於其子公司 MEMC Electronic Materials S.p.A.，為歐洲最先進且具備完整一貫製程能力的 12 吋矽晶圓廠之一。

環球晶義大利諾瓦拉12吋新廠啟用 獲歐洲1.03億歐元補助。(圖：環球晶提供)

環球晶於 2022 年 2 月宣布，將在自 1976 年以來持續生產矽晶圓的諾瓦拉基地進行擴建，興建最先進的 12 吋半導體晶圓產線。這項投資金額 4.5 億歐元的擴產計畫展現公司強化歐洲半導體生態系的長期承諾。

FAB300 是歐洲「共同重大投資計畫 — 微電子與通訊技術」(IPCEI-ME/CT) 的一環，並獲得 1.03 億歐元研發資金支持。該計畫由義大利政府與歐盟合作推動，肯定 FAB300 在提升歐洲半導體能力與強化全球供應鏈韌性上的關鍵角色。

環球晶此次開幕典禮嘉賓包括義大利企業製造部部長 Hon. Adolfo Urso、義大利參議員 Sen. Gaetano Nastri、歐洲議會議員 Hon. Isabella Tovaglieri、駐義大利代表處大使蔡允中、諾瓦拉市長 Alessandro Canelli、皮埃蒙特地區代表與各方貴賓，以及數百名客戶、供應商與合作夥伴，共同見證歐洲半導體產業的重要里程碑。

環球晶董事長徐秀蘭表示，FAB300 不僅僅是一座工廠，更是創新、永續與共同成長的象徵，它展現了義大利團隊的專業、韌性與卓越執行力，並獲得歐洲市場的廣泛肯定。對環球晶而言，客戶、技術專業與人才始終是企業發展的核心。FAB300 讓環球晶圓能更貼近客戶，共同開發前瞻技術，並支持其長期成長策略，推動歐洲半導體生態系的發展。

義大利參議員 Sen. Gaetano Nastri 表示，FAB300 的啟用對義大利與歐洲而言都是關鍵的一步：投資半導體供應鏈，等同於投資未來、推動科技創新，也為年輕世代創造更多優質的就業機會。

歐洲議會議員 Hon. Isabella Tovaglieri 表示，FAB300 象徵著邁向歐洲科技自主的重要一步，並強化了義大利作為創新與競爭力推動力量的角色。這類投資對於打造更強韌且永續的產業未來至關重要，能為下一代創造更多發展機會。

此計畫亦與歐洲主要微電子元件製造商緊密合作，確保產能符合客戶需求，並契合歐洲的科技戰略重點方向。

意法半導體 (STMicroelectronics) 數位轉型、資訊科技與全球採購執行副總裁 Chouaib Rokbi 表示，環球晶已展現出在各尺寸矽晶圓製造上的強大實力，深信這座新廠將再創成功典範，公司高度肯定環球晶圓選擇在諾瓦拉投資的策略性決定，該地鄰近公司先進製造基地，這項投資將進一步強化永續且穩健的供應韌性。

即使地緣政治與經濟挑戰加劇歐洲競爭壓力，環球晶圓依然堅定履行對諾瓦拉及歐洲的承諾。FAB300 的順利完工不僅為歐洲提供先進製造能量，亦將創造多達 150 個專業職位，顯示公司長遠願景與義大利人才的實力。

諾瓦拉市長 Alessandro Canelli 表示，FAB300 的啟用對諾瓦拉地區具有重大意義，這項投資不僅創造優質就業機會，也強化在地專業能力，鞏固諾瓦拉的產業發展定位。當創新建立在企業、政府與社會的共同願景之上，就能帶來實質的成果；今天的啟用典禮正是最佳印證。

環球晶結合美拉諾 (Merano) 工廠的長晶業務，成為歐洲少數具備從長晶到晶圓一貫完整製程能力的 12 吋矽晶圓供應商之一。

FAB300 在全面量產後，將以最新自動化技術生產 12 吋拋光及磊晶晶圓，應用涵蓋先進邏輯、記憶體、功率元件及 MEMS / 感測器。該廠亦將全面遵循 RE100 標準，確保 100% 使用再生能源，並大幅提升水資源回收利用率，目標約 50%，落實綠色製造，體現環球晶對 ESG 的全球承諾。

MEMC Electronic Materials S.p.A. 廠長 Marco Sciamanna 表示，FAB300 是遠見、專業與堅持的成果—這些關鍵要素成就了今日的里程碑。在客戶、政府機構與義大利團隊的強力支持下，打造的不僅是歐洲最先進的半導體廠，更是顯現決心與永續成長的典範。

美拉諾工廠與諾瓦拉工廠的緊密合作，建立起義大利境內高度在地化且高效率的生產網絡，不僅提升靈活性與永續性，更深化技術實力，支持歐洲半導體生態系的持續發展。

義大利企業製造部部長 Hon. Adolfo Urso 表示：「FAB300 的啟用鞏固了義大利在半導體產業的領導地位，也展現義大利與歐洲共同致力於打造更具韌性與競爭力供應鏈的決心。唯有產業、學術與研究攜手合作，我們才能強化科技實力，並成功迎接未來的挑戰。

FAB300 的成功不僅屬於環球晶圓，更歸功於眾多供應商的參與，從設備製造到工程建設，數百家業界頂尖夥伴為此計畫提供了先進技術、系統與專業知識，強化皮埃蒙特地區在全球半導體價值鏈的地位。環球晶圓並持續與多所大學及研究機構合作，推動義大利半導體生態系成長，確保知識傳承、人才培育與創新動能，為當地未來數十年奠定基礎。

FAB300 的啟用典禮緊接於今年 5 月 15 日環球晶圓在美國德州謝爾曼市 (Sherman) 旗艦新廠 GlobalWafers America（GWA）的開幕之後。這兩座新廠突顯了環球晶圓在全球多元布局，以及與各國政府、客戶建立策略合作夥伴關係的堅定承諾。

12 吋矽晶圓是製造先進製程、成熟製程及記憶體晶片的關鍵材料。來自環球晶圓的半導體晶圓廣泛應用於現代生活所需的各式裝置，包括家電、汽車、基礎建設、智慧型手機、電腦，以及人工智慧應用。