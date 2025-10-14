鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-10-14 15:33

‌



PC 品牌華碩 (2357-TW) 今 (14) 日宣布推出全新 Ascent GX10 迷你桌上型 AI 超級電腦，內建 NVIDIA GB10 Grace CPU + Blackwell GPU 超級晶片組合，強大的運算力，無論開發者、研究人員或資料科學家都能藉此輕鬆進行高階 AI 開發。

華碩推出Ascent GX10迷你桌上型AI超級電腦 採用輝達Blackwell GPU。(圖：華碩提供)

華碩全球資深副總裁許祐嘉表示，華碩旗下個人 AI 超級電腦產品組合豐富多元，從工作站到搭載 NVIDIA RTX™ PRO 6000 Blackwell 的 MGX 伺服器，還有採用 NVIDIA HGX B300 和 NVIDIA GB300 NVL72 的大型基礎設施，將全方位協助支援客戶建構、測試 AI 解決方案，加速數位轉型。

‌



ASUS Ascent GX10 配備的超級晶片組合，擁有 20 核心 Grace CPU 與 Blackwell GPU，可為推論、模型微調提供高達 1 Petaflop 的 FP4 AI 運算力，同時支援 128GB 統一記憶體，能處理高達 2,000 億個參數模型，再加上 150 x 150 x 51mm 的超迷你機身，任何空間皆適得其所。

Ascent GX10 亦支援 NVIDIA AI Stack 與開發者常用工具，包括 PyTorch、Jupyter、Ollama，以無縫開發機器人學、電腦視覺和視覺語言模型 (VLM) 等應用。