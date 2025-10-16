〈焦點股〉東聯互動掛牌上櫃掀蜜月行情 漲幅近30%

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-10-16 11:37

‌



東聯互動 (7738-TW) 於今 (16) 日以每股承銷價 168 元掛牌上櫃，盤中大漲近 30%，展開熱絡的掛牌蜜月行情，展望後市，東聯互動表示，除深耕台灣市場外，也積極布局海外，以全球跨境金融業者為目標。

東聯互動掛牌大漲近3成，展開蜜月行情。(圖：東聯互動提供)

東聯互動去年合併營收達 4.34 億元，年增 27.44%，每股純益 (EPS)9.51 元，年增 215.95%，而今年上半年合併營收 2.67 億元，年增 26.58%，EPS 7.38 元，年增 57.36%，不僅展現穩健獲利能力，更反映業務擴張和營運效率同步提升。

‌



截至 4 月底， 東聯互動國內活躍用戶數已突破 20 萬人，在全台小額移工匯兌市占率超過 40%，展現高度競爭優勢。

東聯互動表示，未來將持續發展跨境多元交易支付服務，以打造完善的金融經濟生態圈。

同時，東聯互動也加強開展海外版圖，子公司東聯國際已在香港展開業務，提供具合法居留權的客戶匯款至東南亞。