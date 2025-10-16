〈焦點股〉東聯互動掛牌上櫃掀蜜月行情 漲幅近30%
鉅亨網記者王莞甯 台北
東聯互動 (7738-TW) 於今 (16) 日以每股承銷價 168 元掛牌上櫃，盤中大漲近 30%，展開熱絡的掛牌蜜月行情，展望後市，東聯互動表示，除深耕台灣市場外，也積極布局海外，以全球跨境金融業者為目標。
東聯互動去年合併營收達 4.34 億元，年增 27.44%，每股純益 (EPS)9.51 元，年增 215.95%，而今年上半年合併營收 2.67 億元，年增 26.58%，EPS 7.38 元，年增 57.36%，不僅展現穩健獲利能力，更反映業務擴張和營運效率同步提升。
截至 4 月底， 東聯互動國內活躍用戶數已突破 20 萬人，在全台小額移工匯兌市占率超過 40%，展現高度競爭優勢。
東聯互動表示，未來將持續發展跨境多元交易支付服務，以打造完善的金融經濟生態圈。
同時，東聯互動也加強開展海外版圖，子公司東聯國際已在香港展開業務，提供具合法居留權的客戶匯款至東南亞。
展望未來，隨著台灣產業面與人口結構的轉變，政府的移工政策也逐步鬆綁，引進移工人數預期將持續成長，若以每位移工每月平均匯回 1-2 萬元台幣來預估，小額匯兌市場規模可達 900-2000 億元，商機不斷擴大。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 全盈+PAY攜手美家人力 拓移工支付生態圈
- 全台移工政策將大鬆綁 統振金融科技服務平台受惠且高成長
- 居家修繕龍頭特力屋將登錄興櫃 啟動4個轉型工程衝獲利
- 金色三麥承銷價101元 明起公開申購 10/20掛牌上櫃
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇