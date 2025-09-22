全盈+PAY攜手美家人力 拓移工支付生態圈
鉅亨網記者王莞甯 台北
看準台灣移工族群已突破 83 萬人，消費力不容小覷，全家 (5903-TW) 轉投資全盈支付今 (22) 日宣布，全盈 + PAY 將於第四季攜手美家人力搶進移工電支消費藍海，包括拓展移工習慣消費的支付場景、全方位電子支付服務，建構起移工在地經濟學。
全盈指出，據統計，移工族群扣除匯回家鄉的收入後，留下來的收入每年平均為台灣帶來逾千億元的消費商機，因此，全盈 + PAY 將攜手美家人力，解決移工在台灣面臨的消費痛點，提供電子支付、轉帳、儲值和提領等便利功能，打造出更完整的移工跨境和全方位生活金融生態圈。
全盈 + PAY 以「嵌入式支付金融科技 (Payment Inside)」進入電子支付市場，美家人力則推出跨境匯款服務，協助移工將辛勤所得安全便利寄回母國。
全盈 + PAY 總經理劉美玲表示，隨著移工族群在台居留時間拉長，在台灣的生活習慣和消費模式也日益在地化，更有越來越多新住民開設美髮、美甲店和東南亞雜貨商店，漸漸融合台灣潮流文化。
全盈看好，此次電子支付與移工人力生態合作，可深化整合支付、轉帳、儲值等多元金融服務與日常消費應用，並實現社會多元共融。
美家人力董事長林淑如表示，致力協助移工與新住民更好地融入台灣生活，透過與全盈 + PAY 的合作，可滿足在台灣的東南亞族群的金融服務缺口，開啟移工和新住民支付金融新時代。
