search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


美股

【Joe’s華爾街脈動】宏觀利多助攻，美股創紀錄漲勢

Joe Lu


飆升的科技股為關鍵一週揭開序幕，為台股加權指數 (TAIEX) 突破 28,000 點大關奠定強大基礎。

cover image of news article
【Joe’s華爾街脈動】宏觀利多助攻，美股創紀錄漲勢 (圖：業者提供)

Joe 盧, CFA | 2025 年 10 月 27 日 美東時間


摘要
  • 美中貿易發展正向，加上聯準會降息幾乎成定局，投資者風險偏好飆升，全球股市創下歷史新高。
  • 美國大型科技股在關鍵財報週前引領大盤漲勢，而台股加權指數 (TAIEX) 則大漲 1.68%，創下收盤新高。
  • 隨著資本果決地從固定收益資產輪動至風險性資產，十年期公債殖利率微幅走高。
  • 所有市場焦點現皆集中於即將到來的川習會，以及本週科技七巨頭中五家公司的財報。
  • 美中貿易協議的進展成為主要催化劑，蓋過了其他地緣政治擔憂，並引發黃金急遽的拋售。

市場已進入一個極度樂觀的新階段，主要受惠於懸而未決的美中貿易協議及聯準會即將降息的雙重強力催化劑。(全文未完)

完整全文請見鉅亨號專欄_點此前往

立即加入《Joe’s 華爾街脈動》LINE@官方帳號，獲得最新專欄資訊（點此加入

關於《Joe’s 華爾街脈動》
鉅亨網特別邀請到擁有逾 22 年美國投資圈資歷、CFA 認證的機構操盤人 Joseph Lu 擔任專欄主筆。
Joe 為台裔美國人，曾管理超過百億美元規模的基金資產，並為總資產高達數千億美元的多家頂級金融機構提供資產配置優化建議。
Joe 目前帶領著由美國頂尖大學教授與博士組成的精英團隊，透過獨家開發的 " 趨勢脈動 TrendFolios® 指標 "，為台灣投資人深度解析全球市場脈動，提供美股市場第一手專業觀點，協助投資人掌握先機。

 

文章標籤

JoeLUTOP美股盤後趨勢分析

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數27993.63+1.68%
現貨黃金4005.110.62%
美國10年公債殖利率4.1367-0.42%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty