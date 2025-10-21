【Joe’s華爾街脈動】股市飆升，黃金創歷史新高
Joe Lu
美中談判樂觀情緒及政府關門有望化解，助燃科技股漲勢；然投資者了結 AI 龍頭股獲利，台股漲勢暫歇。
Joe 盧, CFA | 2025 年 10 月 20 日 美東時間
摘要
昨日盤勢的基調為風險性資產與避險資產之間的急遽分歧，此訊號顯示儘管股市正對正面頭條消息作出反應，(全文未完)
完整全文請見鉅亨號專欄_（點此前往）
立即加入《Joe’s 華爾街脈動》LINE@官方帳號，獲得最新專欄資訊（點此加入）
關於《Joe’s 華爾街脈動》
鉅亨網特別邀請到擁有逾 22 年美國投資圈資歷、CFA 認證的機構操盤人 Joseph Lu 擔任專欄主筆。
Joe 為台裔美國人，曾管理超過百億美元規模的基金資產，並為總資產高達數千億美元的多家頂級金融機構提供資產配置優化建議。
Joe 目前帶領著由美國頂尖大學教授與博士組成的精英團隊，透過獨家開發的 " 趨勢脈動 TrendFolios® 指標 "，為台灣投資人深度解析全球市場脈動，提供美股市場第一手專業觀點，協助投資人掌握先機。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈美股盤後〉iPhone 17系列熱賣 蘋果締新高 道瓊升超510點
- 【Joe’s華爾街脈動】AI動能確立，台灣半導體供應鏈蓄勢待發
- 【Joe’s華爾街脈動】台積電領軍訊號，穿透美國宏觀雜音
- 【Joe’s華爾街脈動】美國AI需求訊號，提振台灣半導體前景
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告