【Joe’s華爾街脈動】股市飆升，黃金創歷史新高

Joe Lu


美中談判樂觀情緒及政府關門有望化解，助燃科技股漲勢；然投資者了結 AI 龍頭股獲利，台股漲勢暫歇。

cover image of news article
【Joe’s華爾街脈動】股市飆升，黃金創歷史新高 (圖：業者提供)

Joe 盧, CFA | 2025 年 10 月 20 日 美東時間


摘要
  • 美股因貿易情勢及政府關門僵局有望化解的樂觀情緒而上漲，但黃金價格創歷史新高，揭示投資者潛在的顯著謹慎心態。
  • 在蘋果 (Apple) 強勁的 iPhone 需求帶動下，股價再創新高，科技股引領標普 500 指數那斯達克指數走高。
  • 公債殖利率維持穩定，未能確認股市所呈現的強勁風險偏好情緒。
  • 持續的美國政府關門正造成數據真空，使市場短期焦點轉向企業財報及延後至週五公布的消費者物價指數 (CPI) 報告。
  • 本週在馬來西亞舉行的美中貿易談判前釋出的正面論述，是股市上漲的主要催化劑。

昨日盤勢的基調為風險性資產與避險資產之間的急遽分歧，此訊號顯示儘管股市正對正面頭條消息作出反應，(全文未完)

關於《Joe’s 華爾街脈動》
鉅亨網特別邀請到擁有逾 22 年美國投資圈資歷、CFA 認證的機構操盤人 Joseph Lu 擔任專欄主筆。
Joe 為台裔美國人，曾管理超過百億美元規模的基金資產，並為總資產高達數千億美元的多家頂級金融機構提供資產配置優化建議。
Joe 目前帶領著由美國頂尖大學教授與博士組成的精英團隊，透過獨家開發的 " 趨勢脈動 TrendFolios® 指標 "，為台灣投資人深度解析全球市場脈動，提供美股市場第一手專業觀點，協助投資人掌握先機。

 

