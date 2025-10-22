search icon



【Joe’s華爾街脈動】投資人拋售貴金屬，轉進價值股，道瓊指數創歷史新高

Joe Lu


黃金爆發大規模賣壓，預示市場決定性轉變；然美國科技股動能減弱，與台灣持續由 AI 驅動的漲勢形成對比。

cover image of news article
【Joe’s華爾街脈動】投資人拋售貴金屬，轉進價值股，道瓊指數創歷史新高 (圖：業者提供)

Joe 盧, CFA | 2025 年 10 月 21 日 美東時間


摘要
  • 市場見證了一次顯著的類股輪動，投資者大舉拋售避險資產，買入價值導向的股票，推動道瓊工業指數創下新高紀錄。
  • 道瓊指數在強勁的工業股財報帶動下飆升，而那斯達克指數則步履蹣跚，此訊號顯示隨著科技股動能暫歇，市場已從成長股明顯分歧至價值股。
  • 儘管股市呈現風險偏好情緒，十年期公債殖利率仍維持在 4.0% 以下的低檔，反映市場對聯準會降息的持續預期。
  • 企業財報成為焦點，通用汽車 (General Motors) 與 3M 等工業龍頭的強勁業績，為市場的類股輪動提供了強大催化劑。
  • 圍繞即將到來的美中貿易談判的持續樂觀情緒，繼續支撐正面的市場氣氛，並降低了對避險資產的需求。

市場的首要訊號是資金決定性地強力輪動，撤出貴金屬；(全文未完)

關於《Joe’s 華爾街脈動》
鉅亨網特別邀請到擁有逾 22 年美國投資圈資歷、CFA 認證的機構操盤人 Joseph Lu 擔任專欄主筆。
Joe 為台裔美國人，曾管理超過百億美元規模的基金資產，並為總資產高達數千億美元的多家頂級金融機構提供資產配置優化建議。
Joe 目前帶領著由美國頂尖大學教授與博士組成的精英團隊，透過獨家開發的 " 趨勢脈動 TrendFolios® 指標 "，為台灣投資人深度解析全球市場脈動，提供美股市場第一手專業觀點，協助投資人掌握先機。

 

