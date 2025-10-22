【Joe’s華爾街脈動】投資人拋售貴金屬，轉進價值股，道瓊指數創歷史新高
Joe Lu
黃金爆發大規模賣壓，預示市場決定性轉變；然美國科技股動能減弱，與台灣持續由 AI 驅動的漲勢形成對比。
Joe 盧, CFA | 2025 年 10 月 21 日 美東時間
摘要
市場的首要訊號是資金決定性地強力輪動，撤出貴金屬；(全文未完)
完整全文請見鉅亨號專欄_（點此前往）
立即加入《Joe’s 華爾街脈動》LINE@官方帳號，獲得最新專欄資訊（點此加入）
關於《Joe’s 華爾街脈動》
鉅亨網特別邀請到擁有逾 22 年美國投資圈資歷、CFA 認證的機構操盤人 Joseph Lu 擔任專欄主筆。
Joe 為台裔美國人，曾管理超過百億美元規模的基金資產，並為總資產高達數千億美元的多家頂級金融機構提供資產配置優化建議。
Joe 目前帶領著由美國頂尖大學教授與博士組成的精英團隊，透過獨家開發的 " 趨勢脈動 TrendFolios® 指標 "，為台灣投資人深度解析全球市場脈動，提供美股市場第一手專業觀點，協助投資人掌握先機。
