【Joe’s華爾街脈動】AI動能確立，台灣半導體供應鏈蓄勢待發
Joe Lu
台積電強勁展望，為先進封裝、材料與設備產業提供清晰路線圖。
Joe 盧, CFA | 2025 年 10 月 17 日 美東時間
摘要
- 隨著區域性銀行及貿易論述的短期擔憂消退，美股反彈。
- 潛在的市場驅動力，仍是 AI 基礎設施持續性支出所帶動的科技股集中強勢。
- 波動率上升顯示投資者佈局具選擇性，專注於獲利能見度明確的題材。
- 台積電創紀錄的業績與樂觀財測，驗證了全球 AI 硬體論述，鞏固了台灣的市場領導地位。
- 資金流入台灣記憶體、封裝及伺服器組裝產業，預示 AI 題材正擴散。
美國市場的復甦屬技術性反彈，主要由近期的信貸與地緣政治焦慮情緒緩和所驅動。(全文未完)
關於《Joe’s 華爾街脈動》
鉅亨網特別邀請到擁有逾 22 年美國投資圈資歷、CFA 認證的機構操盤人 Joseph Lu 擔任專欄主筆。
Joe 為台裔美國人，曾管理超過百億美元規模的基金資產，並為總資產高達數千億美元的多家頂級金融機構提供資產配置優化建議。
Joe 目前帶領著由美國頂尖大學教授與博士組成的精英團隊，透過獨家開發的 " 趨勢脈動 TrendFolios® 指標 "，為台灣投資人深度解析全球市場脈動，提供美股市場第一手專業觀點，協助投資人掌握先機。
