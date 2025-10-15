search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：Madrigal Pharmaceuticals Inc(MDGL-US)EPS預估下修至-8.41元，預估目標價為524.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Madrigal Pharmaceuticals Inc(MDGL-US)做出2025年EPS預估：中位數由-7.7元下修至-8.41元，其中最高估值-4.79元，最低估值-15.26元，預估目標價為524.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值-4.79(-4.79)24.4535.8663.27
最低值-15.26(-15.26)-6.9-4.2526.38
平均值-9.27(-9.24)5.1623.5543.48
中位數-8.41(-7.7)3.9626.7642.17

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值9.08億17.80億29.61億36.32億
最低值8.33億11.19億15.75億24.43億
平均值8.75億14.40億21.76億29.15億
中位數8.74億14.52億21.39億27.94億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-13.09-14.63-17.23-19.99-21.90
營業收入0.000.000.000.001.80億

詳細資訊請看美股內頁：
Madrigal Pharmaceuticals Inc(MDGL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

Madrigal Pharmaceuticals Inc437.1+2.19%

