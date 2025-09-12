鉅亨速報 - Factset 最新調查：Madrigal Pharmaceuticals IncMDGL-US的目標價調升至500元，幅度約3.09%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Madrigal Pharmaceuticals Inc(MDGL-US)提出目標價估值：中位數由485元上修至500元，調升幅度3.09%。其中最高估值567元，最低估值266元。
綜合評級 - 共有16位分析師給予Madrigal Pharmaceuticals Inc評價：積極樂觀14位、保持中立1位、保守悲觀1位。
Madrigal Pharmaceuticals Inc今(12日)收盤價為439.45元。近5日股價下跌3.09%，標普指數上漲1.31%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
