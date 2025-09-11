鉅亨速報 - Factset 最新調查：Madrigal Pharmaceuticals IncMDGL-US的目標價調升至485元，幅度約5.43%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Madrigal Pharmaceuticals Inc(MDGL-US)提出目標價估值：中位數由460元上修至485元，調升幅度5.43%。其中最高估值567元，最低估值266元。
綜合評級 - 共有16位分析師給予Madrigal Pharmaceuticals Inc評價：積極樂觀14位、保持中立1位、保守悲觀1位。
Madrigal Pharmaceuticals Inc今(11日)收盤價為430.06元。近5日股價上漲5.43%，標普指數上漲1.51%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
