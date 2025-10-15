鉅亨速報 - Factset 最新調查：Madrigal Pharmaceuticals IncMDGL-US的目標價調升至524.5元，幅度約4.48%

search icon



根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Madrigal Pharmaceuticals Inc(MDGL-US)提出目標價估值：中位數由502元上修至524.5元，調升幅度4.48%。其中最高估值590元，最低估值266元。

綜合評級 - 共有17位分析師給予Madrigal Pharmaceuticals Inc評價：積極樂觀15位、保持中立1位、保守悲觀1位。

Madrigal Pharmaceuticals Inc今(15日)收盤價為437.1元。近5日股價上漲4.48%，標普指數下跌1.05%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


