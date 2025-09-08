鉅亨速報 - Factset 最新調查：Madrigal Pharmaceuticals Inc(MDGL-US)EPS預估下修至-7.7元，預估目標價為460.00元
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Madrigal Pharmaceuticals Inc(MDGL-US)做出2025年EPS預估：中位數由-6.98元下修至-7.7元，其中最高估值-4.79元，最低估值-15.26元，預估目標價為460.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-4.79(-4.79)
|17.09
|38.19
|63.25
|最低值
|-15.26(-15.26)
|-6.9
|-4.25
|26.38
|平均值
|-9.29(-9.11)
|3.69
|21.87
|39.33
|中位數
|-7.7(-6.98)
|3.28
|23.89
|39.79
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|9.08億
|16.76億
|29.61億
|35.21億
|最低值
|8.33億
|11.19億
|15.75億
|22.31億
|平均值
|8.73億
|13.90億
|21.22億
|27.85億
|中位數
|8.71億
|13.50億
|20.13億
|26.42億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-13.09
|-14.63
|-17.23
|-19.99
|-21.90
|營業收入
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80億
詳細資訊請看美股內頁：
Madrigal Pharmaceuticals Inc(MDGL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
