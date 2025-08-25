search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：Madrigal Pharmaceuticals Inc(MDGL-US)EPS預估下修至-7.7元，預估目標價為448.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Madrigal Pharmaceuticals Inc(MDGL-US)做出2025年EPS預估：中位數由-6.96元下修至-7.7元，其中最高估值-4.79元，最低估值-15.26元，預估目標價為448.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值-4.79(-4.79)17.0938.1963.25
最低值-15.26(-15.26)-6.59.3326.38
平均值-9.25(-9.14)4.323.2240.13
中位數-7.7(-6.96)3.5523.8939.82

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值9.08億16.76億30.58億38.48億
最低值8.33億11.19億16.29億22.31億
平均值8.73億13.85億21.43億28.75億
中位數8.71億13.22億20.13億26.88億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-13.09-14.63-17.23-19.99-21.90
營業收入0.000.000.000.001.80億

詳細資訊請看美股內頁：
Madrigal Pharmaceuticals Inc(MDGL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMDGL

