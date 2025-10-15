〈台北紡織展〉廣越董座：今年Q4營收將是同期最強 明年雙位數成長
鉅亨網記者彭昱文 台北
羽絨衣代工大廠廣越 (4438-TW) 董事長吳朝筆表示，目前觀察 10 月至 12 月營收都能維持高檔表現，今年第四季會是「歷年同期最強」，且客戶需求穩定向上、訂單持續成長，明年營收可望雙位數成長。
吳朝筆表示，整體紡織產業仍受地緣與氣候因素挑戰，但廣越因區域布局完整、品牌訂單穩定，尤其約旦廠受惠美國對中國紡織品課徵新關稅後，帶動品牌客戶轉單、優先下單。
吳朝筆指出，約旦廠今年產能已增加 5 成，並開始獲利，明年還要再擴 3 成，預計在新產能加入下，約旦廠獲利動能更為強勁；約旦今年產能占廣越整體產能約 17%，預估明年將突破 2 成。
至於關稅成本分攤，吳朝筆說明，Patagonia 與 Nike 等主要客戶將於明年春季開始調漲售價，廣越也已與品牌商談妥分攤機制。匯率方面，第三季新台幣兌美元回貶至 30.5 元後，已不再出現匯損，後續若能維持或續貶，對獲利都正向。
