〈台北紡織展〉廣越董座：今年Q4營收將是同期最強 明年雙位數成長

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-10-15 17:58

‌



羽絨衣代工大廠廣越 (4438-TW) 董事長吳朝筆表示，目前觀察 10 月至 12 月營收都能維持高檔表現，今年第四季會是「歷年同期最強」，且客戶需求穩定向上、訂單持續成長，明年營收可望雙位數成長。

廣越董事長吳朝筆。(鉅亨網記者彭昱文攝)

吳朝筆表示，整體紡織產業仍受地緣與氣候因素挑戰，但廣越因區域布局完整、品牌訂單穩定，尤其約旦廠受惠美國對中國紡織品課徵新關稅後，帶動品牌客戶轉單、優先下單。

‌



吳朝筆指出，約旦廠今年產能已增加 5 成，並開始獲利，明年還要再擴 3 成，預計在新產能加入下，約旦廠獲利動能更為強勁；約旦今年產能占廣越整體產能約 17%，預估明年將突破 2 成。