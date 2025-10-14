〈台北紡織展〉儒鴻董座：Q4可望延續穩健 明年首季訂單預估已達8成
鉅亨網記者彭昱文 台北
布料及成衣代工大廠儒鴻 (1476-TW) 董事長王樹文今 (14) 日表示，目前第四季訂單看起來上季好，可望延續穩健走勢，公司對明年首季訂單預估的準確率也約 8 成，但美國關稅、通膨的影響預計將在本季顯現，仍具有挑戰。
王樹文表示，今年前三季營運穩定，除了 2 月以外，每個月營收都有達到 30 億元以上的水準，符合當初預期的目標，現在看起來，第四季雖然有挑戰性，但應該還是延續每月營收 30 億元以上的趨勢不變。
展望明年，王樹文坦言，雖然現在看首季訂單跟公司預估的有 8 成準確，看起來還不錯，但仍需觀察今年底銷售旺季數字。不過，以平均單價 (ASP) 來看，考量關稅成本、原物料走勢，以及新產品加入下，預計明年 ASP 將較今年提升。
儒鴻也因應環保再生趨勢，開發可完全回收的單一材質產品，王樹文表示，目前儒鴻使用的環保材料比例已超過 5 成，並投資數位印花廠取代傳統高耗能印染製程，環保製程成本雖然相對較高，但品牌客戶願意負擔推動永續發展。
