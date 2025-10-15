鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-10-15 13:41

國泰金控 (2882-TW) 今 (15) 日盛大舉行 2025 國泰資產管理高峰會，總經理李長庚表示，十多年前國泰便有意打造第三引擎，發展資產管理事業，歷經多次嘗試仍未能成功，如今時機已大不相同，金管會近一、兩年開放程度之大，從業 30 多年從未見過；國泰人壽將持續移轉資產到國泰投信，初步規劃幾千億的股票、基金委由其管理，雙方投研團隊也會進一步整合，國泰投信董事長李偉正發下豪語，目標 10 年內 AUM 成長逾 5 倍達新台幣 15 兆元，並成為亞洲資產管理行業的 somebody。

李長庚樂見發展資產管理第三引擎 國泰投信目標10年內AUM衝上15兆元。(鉅亨網記者陳于晴 攝)

李長庚指出，隨著金管會主委彭金隆上任後，資產管理政策明顯鬆綁，短短一年內已修訂 50 項法規，推動資產管理邁入新階段。他呼應彭主委「兩年有感、四年有變、六年有成」的說法，前兩年在自身能力下盡可能修法開放，打通任督二脈；接下來兩年與其他部會協調配合；最後兩年則全面衝刺業績。

他指出，亞資中心高雄專區一年間開放多達 38 項新業務，這也是推動國泰轉型的重要契機，直言「在這個行業 30 多年，從未看過如此大幅度的開放。」這項政策不僅是金管會的努力，更是賴總統的政見之一。

李偉正說明，國泰投信目標期許成為亞洲 Region player(區域型的要角)，將從四大策略面向著手，第一，希望成為台灣投資人 (包含機構法人、個人) 投資台灣或海外的最佳夥伴，同時也是海外投資人布局台灣的最佳夥伴，因此，強化投研團隊非常重要，國泰投信目前有 100 多位投研，加上國泰人壽 300 多位投研，這 400 多位強大的投研團隊，不僅瞭解台灣市場，也有海外經驗，若能加以整合，便能提供客戶更專業、有效率的服務。

其次為產品面，無論是被動式或主動式 ETF、基金，國泰投信希望能夠均衡發展，不只提供產品，更希望提供解決方案，提供客製化服務，來滿足各種客戶的期待，並將扮演支援前線角色，協助各子公司業務，包括銀行、人壽、證券通路，讓他們把客戶服務做得更好。

第三為基礎建設，目前正在進行選商的過程當中，國泰投信選擇國際三大系統廠商之一合作，升級自家投研系統，內部的數位、智能團隊也加入，希望導入新系統後，能把最先進的數據分析、AI 功能融入到投研團隊。

第四，人才絕對是投信最重要的資產，投信與人壽投研團隊合作之後，成為台灣最大規模，持續歡迎台灣或國際好手加入，他相信把平台、規模繼續做大之後，更能吸引優秀人才加入。

談及國泰投信未來發展目標，李偉正表示，觀察亞洲主要資產管理業者營運狀況後，國泰投信希望 10 年之內資產管理規模 (AUM) 可達新台幣 15 兆元，目前約 2.3 兆元，也就是說，10 年內目標 AUM 成長超過 5 倍。

李偉正進一步指出，雖然國泰人壽還有部分資產可以挪移，委由國泰投信來管理，但最重要的是，要爭取第三方的錢，包括台灣和海外、機構和個人，AUM 衝到 15 兆元，才有可能在亞洲變成 somebody。

事實上，國泰人壽去年就開始擴大進行資產挪移計畫，國壽執行副總林昭廷補充，投信的投研系統比較多元廣泛，原本就有一部分資產委由投信管理，接下來會持續把股票、基金部位移轉過去，預估有幾千億部位，最大部位的固定收益方面，預估 3-5 年內移轉，但必須等到基礎建設建置完成，人員及資金挪移才有可能進一步安排。