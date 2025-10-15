台灣週金融盛事 卓榮泰：3大優勢打造區域金融戰略樞紐 亞洲創新籌資平台將留資引才

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-10-15 12:49

國家級金融盛事「臺灣週」（Taiwan Weeks 2025）活動於今（15）日盛大開幕，系列活動將橫跨至 23 日，由金管會聯合證券周邊單位與產官學界共同舉辦，旨在打造台灣成為亞洲資產管理中心（AAMC）。行政院長卓榮泰透過錄影致詞，強調政府將持續強化金融治理，並透過體制創新，帶領台灣在國際資本市場競爭中站穩領先位置。

台灣週金融盛事 卓榮泰：亞洲創新籌資平台21日上線 實現金融體制創新突破。（網路直播截圖）

卓榮泰指出，近年台灣在全球動盪中展現強勁韌性，從半導體、高科技到綠色轉型、數位經濟，正迎向人工智慧（AI）與機器人時代，產業持續升級。他強調，金融市場是關鍵推手，為企業成長與產業創新注入資金動能。今年以來台股表現亮眼，吸引全球資金流入，反映台灣實體產業、資本市場已在全球價值鏈中扮演不可或缺的一環。

卓榮泰總結，台灣擁有產業競爭優勢、充沛的民間財富，以及快速上升的投資動能，完全具備成為亞洲資產管理中心的條件。希望藉由「臺灣週」活動，讓世界看到台灣資本市場的深度、跨度與包容性，無論企業處於成長期還是剛起步，都能獲得協助，並與國際接軌。

為實現金融體制創新的重大突破，卓榮泰宣示：金管會將於 10 月 21 日啟動「亞洲創新籌資平台」。該平台將整合市場資源，精進上市櫃制度，優化股債雙籌資管道，目標為亞洲地區具備潛力的創新企業提供多元、彈性、與國際接軌的籌資管道，打造更完整的生態系。

卓榮泰強調，未來政府將持續強化金融治理、提升透明度、打造更具吸引力的投資環境，並攜手產業界及國際夥伴，在亞洲資產管理與創新資本市場的競爭中，站穩領先位置。他期許透過 AAMC 的推動，共同打造台灣成為「區域金融戰略樞紐」，發揮留資引才的功能，引導國內外企業和資金投入「五大信賴產業」與「AI 新十大建設」。

國發會主委葉俊顯接續致詞，他表示 2025 臺灣週活動不僅是一場盛會，更將台灣打造成「亞洲資產管理中心」，以此為重要動能，為國際對話和投資合作搭建橋樑。

葉俊顯強調，在國際經貿局勢劇烈變化的背景下，國家發展委員會（國發會）協助台灣產業在全球供應鏈中確立主導地位，而健全的金融市場對於支持產業發展至關重要。「亞洲資產管理中心」政策的推動，著重於「資金引導運用、投資台灣」以及「支持產業發展」兩大方向，深化金融與產業的互動，為企業提供充足的資本能量，達成金融與產業互為循環的經濟模式。

針對民間充裕資金，葉俊顯指出，台灣長期享有貿易順差，引導大眾資金投資國家建設是台灣的重要課題。政府已提出「兆元投資國家發展方案」，架構公私協作的體系，透過優化組織、構建建設環境，並結合 AAMC 的資金措施，以及證券單位成立的資本市場服務，全方位引導民間資金匯聚投資國家建設，使其成為國家經濟發展的強勁動力。