零售業支援花蓮 詩肯捐100萬元 統一超行動購物車抵達

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-09-24 19:23

詩肯援助花蓮光復洪災，捐款100萬元。(圖：詩肯提供)

詩肯積極參與台灣的公益活動，除了日前捐贈 100 萬元予台南，協助其在遭受丹娜絲颱風重創後重建，這次又捐出 100 萬元給花蓮縣政府，希望救助災民、對災後重建家園盡一份心力。

統一超則指出，0923 花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成災情，7-ELEVEN 於第一時間即啟動受災區域門市相關安全作業，同時出動 OPEN! 行動購物車，於今日下午 3 點 30 分抵達花蓮光復鄉，成為全台零售業首台抵達災區援助的行動購物車。

統一超同步啟動社會支持服務，立即與花蓮縣政府、基督教芥菜種會、中華基督教救助協會、一粒麥子基金會聯絡，串連花蓮當地馬太鞍門市、太巴塱門市、統一超食代花蓮廠與統昶行銷、捷盟行銷等關係企業，匯聚供應商資源包括 H2O 純水、統一麵包、PH9.0 鹼性離子水、阿 Q 桶麵、御飯糰、五月花衛生紙，舒敏厚棒抽取衛生紙等餐食與生活用品馳援災區。