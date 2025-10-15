〈焦點股〉麗臺在台推出輝達個人超級電腦DGX Spark 股價攻觸及漲停板

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-10-15 12:20

輝達 (NVDA-US) 正式推出創始版個人超級電腦 NVIDIA DGX Spark，板卡廠麗臺 (2465-TW) 宣布作為亞太區代理商引進台灣，預計將帶動營運走強，並看好全年轉虧為盈，激勵今 (15) 日股價走強，早盤由黑翻紅，盤中攻上漲停板 73.9 元，股價維持近日高峰。

〈焦點股〉麗臺在台推出輝達個人超級電腦DGX Spark 盤中上攻觸及漲停板。(圖：shutterstock)

麗臺是輝達 DGX Spark 產品在亞太地區的主要代理銷售業者，隨著新品下半年開始出貨，預期將為下半年營運增溫，同時也是 RTX PRO 6000 的主要代理商之一，法人預期，麗臺在結束多個營運不彰部門、有效降低費用後，加上輝達新品助攻，今年整體營運可望趨於穩定並有機會扭轉虧損局面。

NVIDIA DGX Spark 搭載了 NVIDIA Grace Blackwell 超級晶片，採用與業界 AI 工廠相同的作業系統 NVIDIA DGX OS 7，預先安裝最新 NVIDIA AI 軟體堆疊，讓頂尖 AI 運算不再侷限於大型機房，回應 AI Agent 等創新應用對高效能、低成本硬體平台大幅成長的需求。