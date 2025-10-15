今國光利基型熱成像鏡頭營收占比過半 將助毛利率站穩20%之上

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-10-15 11:37

今國光 (6209-TW) 在 2025 年營運轉機性濃厚，由最新的營收分析顯示，法人指出，遠紅外線熱成像鏡頭營收已在今國光的 9 月營收占比過半，預估在第四季的出貨仍旺，也因此此一利基型產品出貨放量之外，並擴大了營運經濟規模，預估毛利率在第二季站上 20.49%，第三及第四季毛利率都將遠優於此一水準，全年可望轉盈。

今國光董事長陳慶棋。(鉅亨網記者張欽發攝)

機色彩濃厚的光學元件廠今國光 2025 年 9 月營收 3.68 億元，創 42 個來新高，月增 36.79%，年增 1.01 倍；第三季營收 9.09 億元，季增 72.7%； 1-9 月營收 24.29 億元，並且已超過 2024 年全年，年增 39.09%。法人指出，9 月今國光營收 3.68 億元，其中紅外線熱成像鏡頭營收占比過半。

今國光在廣東佛山廠生產的的遠紅外線熱成像鏡頭，運用於車載自動駕駛、無人 機、機器人、槍隻瞄準具、溫度感測等，2025 年起訂單回溫，尤其是遠紅外線熱成像鏡頭製程必須使用稀土元素，在中國大陸加緊管制稀土出口同時，也使海外光學元件廠相對取得原料困難，也使今國光在廣東佛山生產更具利基。