鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-10-09 17:04

‌



國泰金控 (2882-TW) 今 (9) 日公布 2025 年 9 月稅後純益 97.4 億元，累計稅後純益達 747.8 億元，每股稅後純益 (EPS) 為 4.83 元。子公司國泰世華銀行、國泰產險及國泰投信累計稅後純益續創歷史同期新高，而國泰證券累計稅後純益為歷史同期次高。

國泰金前9月賺748億元EPS 4.83元 銀行、產險、投信獲利續創新高。(圖:國泰金控提供)

主要子公司國泰人壽方面，9 月稅後純益 60.3 億元，累計稅後純益達 344 億元。單月獲利強健，主要反映資本利得及經常性收益挹注。今年以來金融市場波動上升，但投資操作平穩，保險本業動能強勁，整體營運維持穩健。9 月初年度保費 (First Year Premium) 及初年度等價保費 (First Year Premium Equivalent) 分別為 141 億元及 45 億元，維持強勁增長動能。

‌



9 月 Fed 重啟降息，且最新點陣圖暗示年內尚有降息空間，加以 AI 題材熱絡，帶動科技股領漲大盤，激勵股市持續創高。國泰人壽掌握波段操作，伺機實現資本利得，並在經常性收益挹注下，整體獲利表現強健。截至 9 月，外匯價格變動準備金餘額逾 550 億元，將有助進一步強化外匯波動抵禦能力，有效管理外匯風險。在資本方面，9 月淨值比逾 9%，RBC 亦遠高於法定標準，資本維持於強健水準，並具足夠空間吸收衝擊。

面對外在政策及金融環境的高度不確性，國泰人壽表示，將積極應對形勢發展，靈活調整資產配置，並採取必要的因應作為及風險控管措施，確保財務及清償能力穩健無虞。

保險業務方面，9 月初年度保費收入穩居業界第一，月成長 28%、年成長 18%。其中，投資型商品 FYP 月成長 65%，主因 Fed 重啟降息，帶動各類投資型商品 FYP 銷量明顯提升。因應投資市場波動加劇，國泰人壽持續推動附保證身故 (GMDB) 機制的投資型保單，並推出兼具癌症保障與資產傳承功能的美元利率變動型綜合保險商品，協助保戶在追求財富穩健累積的同時兼顧保障。

國泰世華銀行 9 月稅後純益 34.1 億元，累計稅後純益 346.9 億元，年成長 11%。受惠放款成長，資金成本控制得宜，淨利息收入呈雙位數增長；今年以來，保險與基金等財富管理商品銷量佳，信用卡簽帳金額亦穩定成長，聯貸收入增加，推升整體淨手續費收入表現亮眼。主力信用卡產品 CUBE 卡新戶增加，累計流通卡數近 600 萬張，動卡率表現良好。截至 9 月底逾放比率為 0.14%，備抵呆帳覆蓋率為 1140%，資產品質維持穩健。

國泰產險 9 月稅後純益 2.5 億元，累計稅後純益超越去年全年水準，創下歷史新高達 28 億元，年成長 27%。業務方面深耕各通路以擴大業務基盤，加深客戶互動頻率，提前布局前瞻性產業業務，9 月簽單保費 28.0 億元，累計簽單保費達 302.5 億元，年成長 10%，車險、工程險及火險累計簽單保費分別年成長 6%、44% 及 6%。

國泰證券 9 月稅後純益 5.1 億元，累計稅後純益 30.7 億元，仍創歷年同期次高。單月稅後純益月成長 12%，主要因市場對美國關稅政策憂慮緩解，投資人信心回升，市場動能逐漸復甦。國泰證券把握市場機會，致力於提供貼近個人需求的證券投資服務。9 月單月台股經紀市占率達 4.56%，複委託成交量突破 2,300 億，雙雙創下歷史新高，且維持複委託市占第一。