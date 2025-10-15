鉅亨網編譯陳韋廷 2025-10-15 17:00

中國電商巨頭京東集團 (09618-HK)(JD-US) 周二 (14 日) 透過微博宣布，將聯合廣汽集團、寧德時代共同推出一中款新車。官方透露，內測版與大眾版試駕將於 10 月底陸續開啟，並在 11 月 9 日正式發表。消息一出，「京東造車」引發熱議，但京東隨即澄清指出，新車為三方聯合出品，自身不涉製造環節，主要提供用戶消費洞察與獨家銷售服務。

攜手廣汽跟「寧王」！京東官宣11月9日發布新車 回應稱不涉及「造車」(圖取自京東官方微博)

綜合《第一財經》、《科創板日報》等陸媒報導，京東這一表態與華為「不造車，幫車企造好車」的戰略異曲同工。京東的算盤很明確，避開重資產、長週期的製造端，聚焦自身核心優勢，也就是 5 億的年活躍用戶數累積的消費數據，以及對用戶偏好、功能需求的深度理解，並發揮涵蓋全中國的線上通路優勢，打破傳統 4S 店重資產、區域化的銷售模式。

報導指出，京東、廣汽與寧德時代分工清晰。廣汽負責整車設計與製造，寧德時代提供動力電池技術，京東則輸出用戶洞察與通路能力。這種「製造 + 技術 + 用戶營運」的互補模式，被視為汽車產業價值鏈重建下的創新嘗試。

目前，智慧電動車時代利潤正從製造環節向用戶連接端轉移，京東的加入恰逢其時。

值得關注的是，京東將新車發布選在雙 11，意圖複製 3C 領域「爆款邏輯」，想藉由線上精準觸達與低價運營，重塑汽車銷售場景。若模式跑通，有望推動產業重新思考「製造 - 銷售」鏈條的重構。