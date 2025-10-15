【時事觀察】中國啟動「0.1%稀土條款」，全球供應鏈風暴再起？
一、稀土供應鏈掀波，高科技產業全面緊繃
美中角力升溫，讓潛藏於高科技供應鏈的「稀土」再度成為焦點。中國近期宣布升級出口管制，只要產品中含中國稀土超過 0.1%，即需納入審查。這項「0.1% 條款」被視為對美國 AI 晶片與半導體關稅戰的反擊，也讓電動車、伺服器、國防等產業全線警戒。
二、稀土成戰略籌碼，台灣廠商重新洗牌
中國掌握全球約七成開採與九成精煉能力，稀土早已從材料議題變成地緣籌碼。各國正急建「去中國化」供應鏈，美國、澳洲、日本積極投資 MP Materials、Lynas 等廠，從開採到精煉加速自主化。台灣雖無礦源，卻在中下游磁性元件、金屬回收與材料創新具優勢，相關稀土概念股如中鋼、聯友金屬、康舒科技等近期備受市場關注。
三、稀土題材火熱，背後暗藏機會與風險
在中美科技戰持續升溫下，稀土價格與概念股熱度恐將延燒，但題材性強、獲利貢獻有限的風險也浮現。當中國鎖緊原料，美歐加速重建供應鏈之際，真正的贏家會是誰？是能自研材料的科技股，還是掌握回收再利用技術的環保新勢力？
