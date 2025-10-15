【時事觀察】中國啟動「0.1%稀土條款」，全球供應鏈風暴再起？

美中角力升溫，讓潛藏於高科技供應鏈的「稀土」再度成為焦點。中國近期宣布升級出口管制，只要產品中含中國稀土超過 0.1%，即需納入審查。這項「0.1% 條款」被視為對美國 AI 晶片與半導體關稅戰的反擊，也讓電動車、伺服器、國防等產業全線警戒。