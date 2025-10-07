光學元件廠今國光擬發行CB籌資4.5億元今起競拍

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-10-07 09:41

光學元件廠今國光 (6209-TW) 在 2025 年營運轉機性濃厚，今年並已連續 2 個季度出現盈餘，上半年稅後純益 1815 萬元，每股純益 0.1 元，較去年同期由虧轉盈，今國光擬發行有擔保 CB 籌資籌資 4.5 億元並已獲金管會申報生效，今 (7 ) 日起展開競拍 3 天。

今國光董事長陳慶棋。(鉅亨網記者張欽發攝)

今國光爲今年來的第一 家市場籌資光學元件廠，競拍張數爲 3825 張，將在 10 月 23 日上櫃掛牌交易。

今國光擬發行有擔保 CB 籌資 4.5 億元，主辦券商爲中國信託證券，主要用途在償還償還銀行借款及充實營運資金。