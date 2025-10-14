今國光轉機性濃 擬發行CB籌資4.5億元完成競拍10/23掛牌

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-10-14 12:13

光學元件廠今國光 (6209-TW) 在 2025 年營運轉機性濃厚，今年並已連續 2 個季度出現盈餘，上半年稅後純益 1815 萬元，每股純益 0.1 元，較去年同期由虧轉盈，今國光擬發行有擔保 CB 籌資籌資 4.5 億元完成競拍，實際承銷價爲 115.02 元。。

今國光董事長陳慶棋。(鉅亨網記者張欽發攝)

轉機性濃厚的今國光 2025 年 9 月營收 3.68 億元，創 42 個來新高，月增 36.79%，年增 1.01 倍，第三季營收 9.09 億元，季增 72.7%，2025 年 1-9 月營收 24.29 億元，已超過 2024 年全年，年增 39.09%。

今國光爲今年來的第一 家市場籌資光學元件廠，競拍張數爲 3825 張，將在 10 月 23 日上櫃掛牌交易。今國光擬發行有擔保 CB 籌資 4.5 億元，主辦券商爲中國信託證券，主要用途在償還償還銀行借款及充實營運資金。