鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：愛立信(ERIC-US)EPS預估上修至0.6元，預估目標價為8.51元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對愛立信(ERIC-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.59元上修至0.6元，其中最高估值0.71元，最低估值0.52元，預估目標價為8.51元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.71(0.71)0.790.710.69
最低值0.52(0.52)0.450.450.48
平均值0.61(0.6)0.580.610.57
中位數0.6(0.59)0.570.650.55

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值268.33億276.16億283.49億242.61億
最低值241.70億235.43億238.97億240.66億
平均值248.19億249.29億255.69億241.64億
中位數246.57億250.62億255.40億241.64億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.570.790.56-0.75--
營業收入252.47億270.61億268.33億248.07億234.45億

詳細資訊請看美股內頁：
愛立信(ERIC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

ERIC

