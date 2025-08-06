鉅亨速報 - Factset 最新調查：BWX科技BWXT-US的目標價調升至155元，幅度約3.33%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對BWX科技(BWXT-US)提出目標價估值：中位數由150元上修至155元，調升幅度3.33%。其中最高估值250元，最低估值105元。
綜合評級 - 共有14位分析師給予BWX科技評價：積極樂觀11位、保持中立2位、保守悲觀1位。
BWX科技今(6日)收盤價為181.74元。近5日股價上漲3.33%，標普指數下跌0.94%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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