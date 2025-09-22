search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：Antero Resources Corp(AR-US)EPS預估下修至2.3元，預估目標價為45.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Antero Resources Corp(AR-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.38元下修至2.3元，其中最高估值3.15元，最低估值1.8元，預估目標價為45.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.15(3.15)5.825.145.77
最低值1.8(1.83)1.962.643.27
平均值2.36(2.42)3.723.74.23
中位數2.3(2.38)3.653.613.66

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值56.32億67.31億59.55億58.42億
最低值49.11億48.52億52.15億58.42億
平均值53.14億57.54億56.35億58.42億
中位數53.47億57.73億56.04億58.42億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-4.65-0.615.780.780.18
營業收入26.17億65.56億87.54億45.16億43.25億

詳細資訊請看美股內頁：
Antero Resources Corp(AR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

美股市場預估EPSAR

