〈稅收統計〉9月稅收4152億元年減1.9% 證交稅狂增5成難擋土增稅、契稅雙降

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-10-14 17:08

財政部統計處今（14）日公布 114 年 9 月全國賦稅收入初步統計，在台股創新高帶動下，9 月證券交易稅實徵淨額達 312 億元，較上年同月大幅增加 107 億元，年增率高達 52.6%，雖有股市長紅助攻，整體 9 月賦稅收入實徵淨額仍面臨逆風，僅達 4,152 億元，較上年同月減少 82 億元，年減 1.9%。累計 1 至 9 月實徵淨額為 2 兆 8,710 億元，較上年同期減少 743 億元，年減幅為 2.5%，全年預算達成率為 75.5%。

9月稅收4152億元年減1.9% 證交稅狂增5成難擋土增稅、契稅雙降。（圖：財政部提供）

統計處分析，9 月份台股表現強勁，創新高格局推動市場交投熱絡。上市上櫃股票平均每日成交值超過六千億，達到 6,006 億元，較上年同期的 4,188 億元大幅成長 43.4%，是帶動 9 月證交稅實徵淨額衝高至 312 億元的關鍵，台股在 9 月共上漲了 1,587 點，為國庫挹注了豐沛的稅收。

累計前 9 月，證交稅實徵淨額 1,983 億元，仍較上年同期減少 223 億元，年減 10.1%。主要原因在於累計 1 至 9 月上市上櫃股票平均每日成交值為 4,451 億元，仍較上年同期（4,943 億元）減少 9.9%。

證交稅「一枝獨秀」，惟其他主要稅目的衰退幅度，削弱整體稅收。

在 9 月單月表現上，實徵淨額較上年同月減少較多的稅目，以營利事業所得稅（營所稅）減少 143 億元及土地增值稅（土增稅）減少 30 億元最多，凸顯企業獲利與房市景氣的疲軟。

累計 1 至 9 月，營所稅、證交稅和土增稅是拖累整體稅收的主因。其中，營所稅減少 426 億元居冠，證交稅減少 223 億元次之，土增稅減少 161 億元排名第三。值得注意的是，僅有綜合所得稅（綜所稅）增加 375 億元，對整體稅收產生了正面支撐。

在房市方面，政府打房政策效應持續發酵，加上整體景氣降溫，衝擊不動產交易。9 月土增稅實徵淨額僅 44 億元，較上年同月大幅減少 30 億元，年減率達 40.0%；累計前 9 月實徵淨額 518 億元，年減 23.7%，主因房地交易量及大額稅款案件減少。

此外，房市降溫也連帶影響買賣契案件，導致契稅持續呈現年月雙減。9 月實徵淨額為 14 億元，年減 3 億元（-18.8%）；累計前 9 月實徵淨額 115 億元，年減 28 億元（-19.8%），均反映房市景氣的持續低迷。