〈稅收統計〉稅收年減1成 台股熱絡助攻證交稅中止連5黑寫最強8月

財政部今（11）日公布 8 月全國賦稅收入初步統計，實徵淨額為新台幣 1,537 億元，較去年同期減少 171 億元，年減幅達 10%。在多項稅目下滑的情況下，反映股市交易熱度的證券交易稅（證交稅）則逆勢翻紅，終止連 5 黑。

稅收年減1成 台股熱絡助攻證交稅277億元創同期最高 終止連5黑。

根據統計，8 月證交稅實徵淨額為 277 億元，年增 21 億元、成長率達 8.1%，為歷年同期新高，創近 14 個月新高，月增幅更達 16.1%。

財政部指出，上市櫃股票 8 月日均成交值達 5,533 億元，月增 34%、年增 17.2%，結束連續６個月的負成長，顯示股市動能明顯回溫。

財政部統計處分析，8 月股市受美國關稅議題影響劇烈波動，月初因台灣稅率高於日韓的消息壓抑開盤，但隨著聯準會降息機率提高、台積電可望豁免半導體關稅等利多激勵，台股指數於 8 月 7 日重返 24,000 點，並在 8 月 18 日創下收盤新高。雖中旬因美國補助換股權疑慮一度大跌，但利空消除後 AI 概念股強勢回升，8 月 27 日再創 24,520 點新高，月末收在 24,233 點，單月上漲 691 點、漲幅 2.9%。

整體稅收呈下滑趨勢。累計 1 至 8 月實徵淨額為 2 兆 4,558 億元，較去年同期減少 661 億元，年減 2.6%。其中，證交稅累計 1 至 8 月為 1,672 億元，年減 331 億元，減幅達 16.5%，顯示雖 8 月回溫，但前期低迷仍影響整體表現。

其他主要稅目方面，8 月營業稅減少 72 億元、贈與稅減少 53 億元、營所稅減少 43 億元；綜合所得稅則逆勢成長，增加 46 億元。累計 1 至 8 月中，綜所稅年增 360 億元，為少數呈現正成長的稅目。