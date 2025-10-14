鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-10-14 11:44

根據集保中心公布的最新債券 ETF 受益人統計資料顯示，105 檔債券 ETF 整體受益人上週減少 6037 人，連續 3 周減少，整體今年來減少 15 萬 8834 人，總受益人來到 194 萬 1945 人，創下今年新低。不過，仍有 6 檔受益人數逆勢創下新高，包括群益優選非投等債 (00953B-TW)、第一金優選非投債 (00981B-TW)、國泰 US 短期公債 (00865B-TW)、富邦美債 1-3 年 (00694B-TW)、國泰 A 級醫療債 (00799B-TW)、台新美元銀行債 (00842B-TW)。

債券ETF受益人創今年新低！這6檔逆勢創高 00953B人氣最旺 （圖：shutterstock）

觀察這 6 檔受益人逆勢創高的債券 ETF，前兩名都是非投等債，其中 00953B 今年來增加 27814 人，人氣最旺，也是唯一一檔增加人數超過 2 萬人的債券 ETF，第二名則為 00981B，今年來增加 11473 人。

ETF 理財達人表示，00953B 是月配型債券 ETF，選債邏輯具備較高規則，包括排除 CCC(含以下) 標的，使用獨創的信用因子加權來降低高風險之標的，並藉由相對嚴格的分散標準，進一步降低其波動與風險，再加上其相對較高票息之特色，使其在今年市場震盪之際，仍繳出相對較佳之好成績。

群益優選非投等債 ETF 經理人李忠泰指出，展望後市，聯準會於 9 月中再度重啟降息，並表示此次為「風險管理式的降息」，且上修後續經濟成長率，暗示後續緩步降息機率高，搭配當前企業財報與展望仍佳，有利非投等債基本面穩健，再加上當前非投等債殖利率仍居歷史區間相對高位水準，吸引力佳，進場勝率高，後續表現可期。