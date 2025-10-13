先知巨鯨再現！1.6億美元新空單直指比特幣崩盤 「內幕交易」疑雲再起

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-10-13 13:25

‌



據《The Block》報導，因準確預測市場崩盤，而在 Hyperliquid 平台獲利超過 1.5 億美元的神秘交易員，再次引起了加密貨幣市場的廣泛關注。

1.6億美元新空單直指比特幣崩盤 「內幕交易」疑雲再起(圖:shutterstock)

這位被譽為「先知」的巨鯨交易員，據稱又開設了價值超過 1.6 億美元 的新槓桿空頭部位，押注比特幣價格將會下跌。此舉立即令加密貨幣市場再度陷入緊張，投資者普遍質疑這位交易員是否掌握了普通投資者不知道的內部資訊。

‌



新空頭部位：10 倍槓桿再次出擊

根據 HypurrScan 及 The Block 數據顯示，這位交易員在當地時間 10 月 12 日啟動了這輪做空操作。他在 Hyperliquid 平台上，投入了 1600 萬美元，開設了 10 倍槓桿的比特幣空頭部位。

這一部位的建倉價格為 117,370 美元，清算價格設定在 123,500 美元，這個清算價仍低於比特幣此前創下的 126,080 美元的歷史高點。截至報導發布時，這名巨鯨已獲得超過 400 萬美元的未實現收益。

StockMarket.News 在社群平台 X 上對此事件表達了高度懷疑，直指：「這非常可疑：上周賺取 1.92 億美元的同一交易員，剛剛在 Hyperliquid 上開設了另一輪大規模空頭部位，據報導價值超過 1.6 億美元。時機太過巧合。他是否知道我們不知道的消息？」

上周在川普關稅威脅前 1 分鐘完成布局

這次大規模的做空行動之所以引發強烈反響，主要在於其上周五「精準做空」比特幣和以太幣的驚人紀錄。

據了解，就在美國總統川普宣布關稅政策前半小時，一個神秘的「巨鯨」帳戶便在去中心化交易所 Hyperliquid 上建立了巨額的空頭部位。隨後，川普威脅將對中國進口商品徵收新關稅的消息一出，市場應聲崩盤，這個地址在短短一天之內就獲利將近 2 億美元。

加密貨幣調查員 Coffeezilla 強調了交易時機的異常精準：

「Hyperliquid 巨鯨的最後一筆空頭訂單在美東時間 15:49 下達，恰好在川普於 15:50 在社群平台上威脅徵收新關稅前一分鐘。真是『令人難以置信的運氣』。」

上周五的加密貨幣市場崩盤創下多項紀錄。在 24 小時內，超過 191 億美元的槓桿部位被清算，刷新了歷史紀錄。總共有超過 162 萬至 166 萬交易員因此遭受慘重損失，被強制平倉，血本無歸。

主流貨幣中，比特幣、以太幣和 Solana 受創最重，其中比特幣損失 53.8 億美元，以太幣損失 44.3 億美元。僅在 Hyperliquid 平台上，超過 1,000 個錢包被完全清零，累計損失高達 12.3 億美元。

幣安創建人呼籲核實；身份謎團待解

面對市場上關於內幕交易和市場公平性的討論，幣安創建人趙長鵬對此事件公開表達了關注與謹慎態度。他在社群平台 X 上呼籲對相關說法的真實性進行核實，並表示：「不確定有效性，希望有人能夠交叉核實」。

市場對這位神秘巨鯨身份的猜測持續發酵。一些區塊鏈分析師曾試圖通過鏈上數據將該帳戶與已倒閉交易所 BitForex 的前執行長 Garrett Jin 聯繫起來。分析師 Eye 發現，一個錢包曾向巨鯨使用的幣安存款地址轉帳，該錢包在空單開倉兩周前曾向擁有 ENS 名稱 "garrettjin.eth" 的地址轉帳 4 萬 USDT。

然而，這一聯繫受到了其他知名鏈上分析師的質疑。知名分析師 ZachXBT 表示：「唯一直接聯繫是一筆 4 萬 USDT 轉賬，其他所有內容都是未經證實的理論」。ZachXBT 認為，該巨鯨「似乎更有可能是 Jin 的一位朋友」。